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Город (Москва и область)
22.10.2026, 07:00
Два человека в ТиНАО пострадали при атаке БПЛА на Москву – Собянин
22 октября — Mossovetinfo.ru — В ночь на 22 октября силы ПВО уничтожили 630 беспилотников, летевших в сторону Московско...
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Город (Москва и область)
17.10.2026, 07:40
Всего за ночь сбиты 144 БПЛА, летевших на Москву – ТАСС, утро 17 октября
17 октября — Mossovetinfo.ru — Система ПВО отразила атаку 75 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр ст...
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Город (Москва и область)
13.10.2026, 08:45
65 беспилотников уничтожены на подлёте к Москве в ночь на 13 октября - Собянин
13 октября — Mossovetinfo.ru — В период с 20:30 12 октября по 07:00 13 октября в сторону Московского региона летели 417 БПЛА. Б...