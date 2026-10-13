Два человека в ТиНАО пострадали при атаке БПЛА на Москву – Собянин

22 октября — Mossovetinfo.ru — В ночь на 22 октября силы ПВО уничтожили 630 беспилотников, летевших в сторону Московского региона, Два человека пострадали в Троицком административном округе Москвы в результате ночной атаки БПЛА на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».



«Два человека в районе Вороново ТиНАО пострадали, им оказывается вся необходимая помощь», - написал мэр.



«В период с 20:30 21 октября до 4:00 утра 22 октября в сторону Московского региона летели 630 БПЛА. Большая часть из них уничтожена силами ПВО на дальних рубежах. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал мэр.



Сергей Собянин отметил, что 163 беспилотника нейтрализованы на подлeте к Москве.