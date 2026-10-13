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Город (Москва и область)     22.10.2026 07:00

Два человека в ТиНАО пострадали при атаке БПЛА на Москву – Собянин

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Теги:  БПЛА  атака  Москва  ТиНАО  пострадавшие  Собянин 

22 октября — Mossovetinfo.ru — В ночь на 22 октября силы ПВО уничтожили 630 беспилотников, летевших в сторону Московского региона, Два человека пострадали в Троицком административном округе Москвы в результате ночной атаки БПЛА на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

«Два человека в районе Вороново ТиНАО пострадали, им оказывается вся необходимая помощь», - написал мэр.

«В период с 20:30 21 октября до 4:00 утра 22 октября в сторону Московского региона летели 630 БПЛА. Большая часть из них уничтожена силами ПВО на дальних рубежах. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал мэр.

Сергей Собянин отметил, что 163 беспилотника нейтрализованы на подлeте к Москве.

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Теги: 
БПЛА  атака  Москва  ТиНАО  пострадавшие  Собянин 

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