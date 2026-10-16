Ввод жилья в РФ снизился на 25% в сентябре - ДОМ.РФ

21 октября — Mossovetinfo.ru — Ввод жилья в сентябре 2026 года снизился на 25% за год - до 3 млн кв. м, говорится в сообщении аналитического центра корпорации ДОМ.РФ. Также сообщается, что Банк ДОМ.РФ поднял ставки по рыночной ипотеке на 0,5 процентных пункта.



В сообщении корпорации отмечается, что «в сентябре застройщики ввели 3 млн кв. м многоквартирного жилья - на 25% меньше, чем годом ранее. Повлиять на сентябрьские объемы мог запрет на выдачу разрешений на строительство и ввод жилья в зонах подтопления. По оценке правительства России, ограничения могли затронут около 11 млн кв. м жилья, запланированного к сдаче до конца года».



В то же время аналитики полагают, что на фоне роста спроса спроса застройщики могли отложить ввод части домов, чтобы дольше продавать квартиры по ДДУ, объяснили аналитики.



Также банк ДОМ.РФ поднял ставки по рыночной ипотеке на 0,5 процентных пункта (п. п.). Кредиты на покупку квартиры в новостройке или на вторичке теперь можно взять от 18,8% годовых, на строительство частного дома - от 19,5%, на покупку готового дома - от 19,7%. Ставки указаны без учета скидок и надбавок.



Согласно данным ДОМ.РФ на 16 октября, средняя ставка по ипотеке в топ-20 российских банков с 11 сентября по 16 октября поднялась на 0,03 п. п. по кредитам на первичное жилье - до 18,76%, а также на 0,02 п. п. - на вторичку - до 18,69%.