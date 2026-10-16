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В России
21.10.2026, 10:51
Ввод жилья в РФ снизился на 25% в сентябре - ДОМ.РФ
21 октября — Mossovetinfo.ru — Ввод жилья в сентябре 2026 года снизился на 25% за год - до 3 млн кв. м, говорится в сообщении...
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В России
19.10.2026, 10:35
Мишустин направил на утверждение в Госдуму кандидатуры новых членов Правительства
19 октября — Mossovetinfo.ru — По итогам встречи Президента Российской Федерации Владимира Путина с Председателем П...
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В России
16.10.2026, 09:23
За ночь, 16 октября, над регионами РФ сбиты 644 украинских БПЛА – МО РФ
16 октября — Mossovetinfo.ru — Силами ПВО с 20:00 15 октября до 08:00 16 октября перехвачены и уничтожены над регионами РФ 644 ...