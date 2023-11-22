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Город (Москва и область)     23.11.2023 12:17

Стоимость патента на работу для иностранцев в 2024 году установили в Подмосковье

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Теги:  иностранные граждане  мигранты  работа  патент  Московская область  стоимость  Мособлдума 

23 ноября — Mossovetinfo.ru — Стоимость патента на работу для иностранных граждан в 2024 году утвердили в Мособлдуме. Она составит 7500 рублей.

Мособлдума на своем заседании установила региональный коэффициент для расчета патента для иностранных граждан, которые работают на территории Подмосковья. Ежемесячная стоимость патента на работу для иностранных граждан в 2024 году составит 7500 рублей. В 2023 году стоимость патента составляет 6600 рублей в месяц.

Патент на работу позволяет легально работать только в том регионе России, где выдали документ.

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Теги: 
иностранные граждане  мигранты  работа  патент  Московская область  стоимость  Мособлдума 

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