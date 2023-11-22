Стоимость патента на работу для иностранцев в 2024 году установили в Подмосковье

23 ноября — Mossovetinfo.ru — Стоимость патента на работу для иностранных граждан в 2024 году утвердили в Мособлдуме. Она составит 7500 рублей.



Мособлдума на своем заседании установила региональный коэффициент для расчета патента для иностранных граждан, которые работают на территории Подмосковья. Ежемесячная стоимость патента на работу для иностранных граждан в 2024 году составит 7500 рублей. В 2023 году стоимость патента составляет 6600 рублей в месяц.



Патент на работу позволяет легально работать только в том регионе России, где выдали документ.