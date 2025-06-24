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Город (Москва и область)
27.06.2025, 06:58
Московский монорельс в пятницу, 27 июня, работает последний день
27 июня — Mossovetinfo.ru — Московский монорельс пятницу, 27 июня, работает последний день. Московский моно...
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Город (Москва и область)
26.06.2025, 11:18
Магаданская обл. обогнала Москву по кредитному рейтингу жителей
26 июня — Mossovetinfo.ru — Магаданская область обогнала Москву по кредитному рейтингу жителей, об этом сообщается в...
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Город (Москва и область)
24.06.2025, 06:32
В Красногорске этой ночью беспилотник попал в жилой дом, — загорелась квартира на 17-м этаже
24 июня — Mossovetinfo.ru —«Этой ночью беспилотник попал в жилой дом в Красногорске на улице Народного ополчения — з...