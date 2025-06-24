27 июня — Mossovetinfo.ru — Московский монорельс пятницу, 27 июня, работает последний день. Московский монорельс завершит работу 28 июня, на его месте в 2027 году планируется открыть парк на высоте, сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

С 12:00 27 июня поезда монорельса не будут останавливаться на станции «Выставочный центр», также сообщает Дептранс.

«В проекте "Активный гражданин" определили будущее монорельса. Большинство голосов (71%) - за создание первого в России круглогодичного прогулочного пространства на высоте. Парк с бесплатным и круглосуточным входом площадью 40 тыс. кв. м с беговой дорожкой, аллеями, кафе и зонами отдыха станет новой достопримечательностью на карте Москвы. Он будет рассчитан на любой досуг: встречи с друзьями и близкими, спорт, прогулки с собаками или отдых с детьми», - написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале по итогам голосования.

«Монорельсу уже больше 20 лет, но он так и не смог стать полноценной частью транспортной инфраструктуры, не получил большой популярности у горожан. А технологии, которые были передовыми тогда, - устарели», - также сообщил мэр.

В рамках голосования о судьбе монорельса москвичам предлагалось выбрать один из предложенных вариантов ответов: Да, я за создание первого в России прогулочного зеленого парка на высоте; Нет, считаю, что монорельс нужно сохранить в нынешнем виде и — Это должны решать специалисты.

Отметим, что активно голосующие в городском сервисе «Активный гражданин» москвичи традиционно менее всего доверяют решать вопросы экспертам.

Часть эстакады — от станции Выставочный центр до депо монорельса, включая станцию Улица Сергея Эйзенштейна, демонтируют.