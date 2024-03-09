Другие материалы
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В мире
30.03.2024, 11:19
Зеленский впервые публично допустил мирные переговоры с РФ без выхода к границам 1991 года
30 марта — Mossovetinfo.ru —— Президент Украины Владимир Зеленский впервые заявил, что мирные переговоры между Моск...
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В мире
14.03.2024, 11:45
Европарламент отказался продлить беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции
14 марта — Mossovetinfo.ru — Депутаты Европейского парламента не согласовали предложенное ранее Еврокомиссией прод...
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В мире
09.03.2024, 08:33
Эрдоган заявил о готовности организовать мирные переговоры России и Украины
9 марта — Mossovetinfo.ru — Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместном брифинге с с участием Владимира Зел...