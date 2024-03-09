 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
В мире     30.03.2024 11:19

Зеленский впервые публично допустил мирные переговоры с РФ без выхода к границам 1991 года

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Россия  границы  Украина  территории  Зеленский  мирные переговоры  СВО 

30 марта — Mossovetinfo.ru —— Президент Украины Владимир Зеленский впервые заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года. Об этом он заявил 29 марта в интервью телеканалу CBS News.

Лидер киевского режима сказал, что российская сторона будет «готова к диалогу», если у украинского государства получится выйти на границы 2022 года, которые существовали до начала специальной военной операции РФ.

«Нам не нужно будет деоккупировать все наши территории исключительно военным путем», — сказал он.

Россия, после соответствующих референдумов, в 2014 году присоединила Крым, а осенью 2022-го — ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

В то же время премьер Польши Дональд Туск заявил в интервью испанской газете El País, что Европа вступает в «предвоенную эпоху» впервые с 1945 года.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Россия  границы  Украина  территории  Зеленский  мирные переговоры  СВО 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

11:19 В мире Зеленский впервые публично допустил мирные переговоры с РФ без выхода к границам 1991 года

09:57 Мнения Туск: в Европе началась предвоенная эпоха

08:12 Другое На Солнце произошла вспышка высшего балла X

07:54 Город (Москва и область) Дождь и до 14 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 30 марта

20:57 Общество В больнице умер 35-летний мужчина, помогавший эвакуировать людей из «Крокуса»

Актуальные материалы

09:30 Город (Москва и область) Собянин: на помощь в ликвидации последствий теракта в Крокусе пришёл весь город

13:01 Мнения Песков: «Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как СВО»

13:54 Власть Обращение Путина к гражданам по итогам выборов Президента России

13:56 В России Собянин на встрече доложил Путину об итогах развития Москвы в 2023 году

20:57 Мнения Путин: «страна качественно меняется изнутри — это время России»

19:13 Город (Москва и область) Путин и Собянин открыли новые корпуса МГТУ им. Баумана

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru