30 марта — Mossovetinfo.ru —— Президент Украины Владимир Зеленский впервые заявил, что мирные переговоры между Моск...

14 марта — Mossovetinfo.ru — Депутаты Европейского парламента не согласовали предложенное ранее Еврокомиссией прод...

9 марта — Mossovetinfo.ru — Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместном брифинге с с участием Владимира Зел...