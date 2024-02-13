 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Мнения     20.02.2024 20:57

Путин: «страна качественно меняется изнутри — это время России»

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Путин  Россия  форум  Сильные идеи для нового времени  выступление  мнение 

20 февраля — Mossovetinfo.ru — Владимир Путин принял участие в пленарном заседании четвёртого ежегодного форума «Сильные идеи для нового времени» автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

«Мы качественно меняемся, страна качественно меняется изнутри, становится более самодостаточной, более суверенной, более уверенной в себе. Это время России», - отмечается в стенограмме выступления Путина, опубликованной на сайте Президента РФ.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Путин  Россия  форум  Сильные идеи для нового времени  выступление  мнение 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

20:57 Мнения Путин: «страна качественно меняется изнутри — это время России»

10:05 Город (Москва и область) 23 и 24 февраля парковка в Москве будет бесплатной - Собянин

15:59 Общество Правительство России выделило более 18 млрд рублей фонду «Защитники Отечества»

08:55 Мнения Более 90% позитивно оценивают преобразования в транспорте города за последние 10 лет - Собянин

19:10 В мире Китай готов быть стабилизирующей силой в решении связанных с горячими точками проблем – глава МИД КНР

Актуальные материалы

19:02 В России Путин: 3,5 миллиона человек работает в оборонке, создано 520 тысяч новых рабочих мест

19:13 Город (Москва и область) Путин и Собянин открыли новые корпуса МГТУ им. Баумана

11:57 В России Совет Федерации России назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года

12:17 Город (Москва и область) Стоимость патента на работу для иностранцев в 2024 году установили в Подмосковье

08:21 В мире Путин дал интервью Китайской медиакорпорации - ответы по украинскому вопросу

23:40 В мире Путин: мы хотим жить в открытом, справедливом, безопасном мире

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru