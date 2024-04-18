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То, что Украина не сможет победить Россию, является «реалистичной перспективой» - и. о. министра обороны Нидерландов
26 апреля — Mossovetinfo.ru -- То, что Украина не сможет победить Россию, является «реалистичной перспективой». Об это...
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21.04.2024, 09:48
США предупредит Китай о санкциях за поддержку России - Financial Times
21 апреля — Mossovetinfo.ru — Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Китай, вероятно, намерен пригрозить с...
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18.04.2024, 09:40
Украина сможет привлечь ЧВК из США и Канады к пилотированию F-16
18 апреля — Mossovetinfo.ru — Украина может нанять иностранных пилотов из частных военных компаний США и Канады для ...