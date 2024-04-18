То, что Украина не сможет победить Россию, является «реалистичной перспективой» - и. о. министра обороны Нидерландов

26 апреля — Mossovetinfo.ru -- То, что Украина не сможет победить Россию, является «реалистичной перспективой». Об этом заявила и. о. министра обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, отметив, что Москве удалось восполнить запасы вооружений гораздо быстрее, чем ожидалось и Россия сумела «перегрузить» украинскую систему ПВО ракетами и дронами.



«И если Украина каждый день требует усиления противовоздушной обороны, это, конечно, также приглашение русским продолжить свои атаки. Реалистичная перспектива такова, что Украина в конечном итоге может не победить Россию», - сказала Оллонгрен в интервью NRC.





