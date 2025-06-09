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Мнения     20.06.2025 10:09

Греф назвал равновесным валютный курс более 100 рублей за доллар

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Теги:  Греф  Сбер  курс  доллар  рубль  баланс  равновесие  мнение 

20 июня — Mossovetinfo.ru — Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что считает равновесным валютный курс на уровне более 100 рублей за доллар, и отметил, что при курсе рубля 78-79 за доллар и равновесном выше 100 рублей это ощущают на себе... очень сильно экспортные отрасли. Такое мнение Греф высказал в ходе делового завтрака в рамках Петербургского международного экономического форума сообщают ТАСС, РИА Новости.

Греф отметил, что что в настоящий момент курс российской валюты «далёк от равновесия».

«Сегодня очевидно, что равновесным курсом является 100+ по отношению к доллару», — отметил он, добавив, что сегодня валютный курс на уровне 78—79 рублей за доллар.

Ранее, во время ежегодного делового завтрака на платформе ПМЭФ, Греф назвал сложившуюся ситуацию в российской экономике «идеальным штормом».

Что касается внутренней ситуации, мы столкнулись с большим набором проблем, который на сегодняшний день можно называть идеальным штормом, - сказал он, говоря об экономике России.
Греф отметил, что, во-первых, речь идет о высокой ключевой ставке Центробанка в реальном выражении, что оказывает влияние на рентабельность бизнеса и вынуждает его менять свои планы. Это, к сожалению, несет угрозу экономическому росту не только в этом году, но и самое главное - на перспективе двух-трех лет, - сказал он.

Во-вторых, речь об отставании в производительности от развитых стран. По разным отраслям мы отстаем от 40% до четырёх раз... С другой стороны, это очень хорошая новость, потому что сейчас время как раз направить все свои усилия в таких условиях на оптимизацию собственного бизнеса, оптимизацию издержек и вскрытие тех резервов, которые, очевидно, у каждого из нас есть, - отметил он.

Также он считает, что при курсе рубля 78-79 за доллар и равновесном выше 100 рублей это ощущают на себе... очень сильно экспортные отрасли.

«Сегодня очевидно, что равновесным курсом является 100+ по отношению к доллару», — отметил он, добавив, что сегодня валютный курс на уровне 78—79 рублей за доллар.

Министерство финансов начало внедрять искусственный интеллект в партнерстве со «Сбером», но он пока не участвует в управленческих решениях. Об этом заявил на деловом завтраке «Сбера» на ПМЭФ министр финансов Антон Силуанов.

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Теги: 
Греф  Сбер  курс  доллар  рубль  баланс  равновесие  мнение 

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