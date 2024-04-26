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Город (Москва и область)
26.04.2024, 16:05
27 апреля начнется плановое отключение отопления в Москве
26 апреля — Mossovetinfo.ru —Плановое отключение отопления в Москве, в связи с установлением необходимых температур...
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Город (Москва и область)
26.04.2024, 08:44
Подземные пешеходные переходы будут временно закрыты 26 апреля, 2 и 5 мая по трассе репетиции парада Победы - схема
26 апреля — Mossovetinfo.ru — Подземные пешеходные переходы будут временно закрыты 26 апреля, 2 и 5 мая по трассе репет...
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Город (Москва и область)
26.04.2024, 08:26
Какие улицы Москвы перекроют 26 апреля, 2 и 5 мая из-за репетиции Парада Победы
26 апреля — Mossovetinfo.ru — Движение транспорта на ряде улиц в центре и на юго-востоке Москвы перекроют 26 апреля, 2 и...