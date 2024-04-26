27 апреля начнется плановое отключение отопления в Москве

26 апреля — Mossovetinfo.ru —Плановое отключение отопления в Москве, в связи с установлением необходимых температур наружного воздуха, начнется в субботу, 27 апреля, , сообщил журналистам заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.



«В общей сложности предстоит отключить отопление в более чем 74 тыс. зданий, в числе которых свыше 34 тыс. жилых домов», – сказал Бирюков.



Заместитель мэра также сообщил, что «по указанию мэра Москвы Сергея Собянина уже приступили к подготовке к новому отопительному сезону, все мероприятия завершим в установленный срок – до 25 августа».