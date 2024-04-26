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Город (Москва и область)     26.04.2024 16:05

27 апреля начнется плановое отключение отопления в Москве

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Теги:  Москва  отопление  отключение  погода  Бирюков 

26 апреля — Mossovetinfo.ru —Плановое отключение отопления в Москве, в связи с установлением необходимых температур наружного воздуха, начнется в субботу, 27 апреля, , сообщил журналистам заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В общей сложности предстоит отключить отопление в более чем 74 тыс. зданий, в числе которых свыше 34 тыс. жилых домов», – сказал Бирюков.

Заместитель мэра также сообщил, что «по указанию мэра Москвы Сергея Собянина уже приступили к подготовке к новому отопительному сезону, все мероприятия завершим в установленный срок – до 25 августа».

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Теги: 
Москва  отопление  отключение  погода  Бирюков 

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