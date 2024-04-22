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Город (Москва и область)
26.04.2024, 08:26
Какие улицы Москвы перекроют 26 апреля, 2 и 5 мая из-за репетиции Парада Победы
26 апреля — Mossovetinfo.ru — Движение транспорта на ряде улиц в центре и на юго-востоке Москвы перекроют 26 апреля, 2 и...
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Город (Москва и область)
24.04.2024, 08:17
Переменная облачность и до 17 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 24 апреля
24 апреля — Mossovetinfo.ru — Переменная облачность, без осадков и до 17 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосков...
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Город (Москва и область)
22.04.2024, 16:24
Собянин внес в Мосгордуму законопроект об укрупнении внутригородских образования в ТиНАО
22 апреля — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Московскую городскую Думу проект закона об укрупнении...