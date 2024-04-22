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Город (Москва и область)     26.04.2024 08:26

Какие улицы Москвы перекроют 26 апреля, 2 и 5 мая из-за репетиции Парада Победы

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Теги:  Парад Победы  репетиция  Москва  перекрытия  Дептранс 

26 апреля — Mossovetinfo.ru — Движение транспорта на ряде улиц в центре и на юго-востоке Москвы перекроют 26 апреля, 2 и 5 мая из-за репетиции Парада Победы, - сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

По информации Депртанса движение будет закрыто на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, Таганской площади:
- 26 апреля и 2 мая — с 16:30 до 19:00
- 5 мая — с 05:00 до 08:00

На ряде центральных набережных и улиц будет закрыто движение:
- 26 апреля и 2 мая — с 17:30 до окончания мероприятия
- 5 мая — с 05:30 до окончания мероприятия

Москва, перекрытия, репетиция Парада Победы 26 апреля, 2 и 5 мая
В эти дни будет повторно закрыто движение для транспорта:
- 26 апреля, 2 мая — с 23:30 и 5 мая — с 10:00 на участках Садового кольца, Волгоградского проспекта
- 26 апреля, 2 мая — с 22:30 до окончания мероприятия на участке Садового кольца, улицы Новый Арбат, а также Большого Каменного моста

Также в районе Таганской площади будет организовано двустороннее движение:
- с 16:30 26 апреля до 03:00 27 апреля
- с 16:30 2 мая до 03:00 3 мая
- 5 мая — с 05:00 до 13:00

Дептранс обращает внимание, что на вышеупомянутых участках будет запрещена парковка с 25 до 27 апреля, а также с 1 до 9 мая. Возможны изменения.

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Карта места

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Теги: 
Парад Победы  репетиция  Москва  перекрытия  Дептранс 

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