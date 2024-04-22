26 апреля — Mossovetinfo.ru — Движение транспорта на ряде улиц в центре и на юго-востоке Москвы перекроют 26 апреля, 2 и 5 мая из-за репетиции Парада Победы, - сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.По информации Депртанса движение будет закрыто на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, Таганской площади:- 26 апреля и 2 мая — с 16:30 до 19:00- 5 мая — с 05:00 до 08:00На ряде центральных набережных и улиц будет закрыто движение:- 26 апреля и 2 мая — с 17:30 до окончания мероприятия- 5 мая — с 05:30 до окончания мероприятияВ эти дни будет повторно закрыто движение для транспорта:- 26 апреля, 2 мая — с 23:30 и 5 мая — с 10:00 на участках Садового кольца, Волгоградского проспекта- 26 апреля, 2 мая — с 22:30 до окончания мероприятия на участке Садового кольца, улицы Новый Арбат, а также Большого Каменного мостаТакже в районе Таганской площади будет организовано двустороннее движение:- с 16:30 26 апреля до 03:00 27 апреля- с 16:30 2 мая до 03:00 3 мая- 5 мая — с 05:00 до 13:00Дептранс обращает внимание, что на вышеупомянутых участках будет запрещена парковка с 25 до 27 апреля, а также с 1 до 9 мая. Возможны изменения.