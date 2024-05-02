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Город (Москва и область)     06.05.2024 07:40

До 13 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 6 мая

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Теги:  Москва  Московская область  погода 

6 мая — Mossovetinfo.ru — Облачная с прояснениями погода и до 13 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 6 мая, атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит от 9 до 11 градусов тепла, по области от плюс 8 до плюс 13 градусов. Ветер северный, 6–11 м/c», – говорится в сообщении.

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Теги: 
Москва  Московская область  погода 

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