До 13 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 6 мая

6 мая — Mossovetinfo.ru — Облачная с прояснениями погода и до 13 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 6 мая, атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба. Об этом сообщает Гидрометцентр России.



«Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит от 9 до 11 градусов тепла, по области от плюс 8 до плюс 13 градусов. Ветер северный, 6–11 м/c», – говорится в сообщении.