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До 2:00 будет работать метро Москвы на Пасху - Собянин
2 мая — Mossovetinfo.ru — Метро Москвы и Московское центральное кольцо (МЦК) в ночь на 5 мая будут работать д...
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Город (Москва и область)
01.05.2024, 11:00
Танк M1 Abrams и другую трофейную технику НАТО доставили на выставку на Поклонной горе - Минобороны
1 мая — Mossovetinfo.ru — На выставочную экспозицию образцов трофейного вооружения и военной техники МО РФ у музе...
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Город (Москва и область)
30.04.2024, 09:08
До 23 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 30 апреля
30 апреля — Mossovetinfo.ru — Переменная облачность, по области местами кратковременный дождь и до 23 градусов тепла ...