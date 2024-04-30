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Город (Москва и область)     02.05.2024 11:49

До 2:00 будет работать метро Москвы на Пасху - Собянин

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Теги:  Пасха  транспорт  кладбища  обслуживание  Собянин 

2 мая — Mossovetinfo.ru —    Метро Москвы и Московское центральное кольцо (МЦК) в ночь на 5 мая будут работать до 2:00, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Московский метрополитен на Пасху продлит режим работы. В ночь с 4 на 5 мая метро и МЦК будут открыты для входа пассажиров до 2:00. Все желающие смогут доехать до храмов и вернуться домой», – сообщил мэр.

Также более 150 маршрутов автобусов, электробусов и трамваев будут работать для перевозки пассажиров до 3:30, продолжат работу 16 ночных маршрутов.

«Также 5, 12 и 14 мая Мосгортранс организует бесплатное транспортное обслуживание крупных городских кладбищ», – добавил мэр. (схема)

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Теги: 
Пасха  транспорт  кладбища  обслуживание  Собянин 

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