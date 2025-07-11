Мария Захарова: Новый визионерский проект глобального глубинного государства - это искусственный интеллект

18 июля — Mossovetinfo.ru — Искусственный интеллект становится не столько инструментом прогресса, сколько рычагом давления, средством перераспределения власти в мире, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в авторской статье «Неоколон ИИ ализм» в Российской газете (Федеральный выпуск: №157(9696). По мнению Марии Захаровой: Новый визионерский проект глобального глубинного государства - это искусственный интеллект.



Захарова сообщила, что в начале июля состоялось заурядное событие на незаурядную тему - заседание Коллегии МИД по тематике информационно-коммуникационных технологий с упором на проблематику искусственного интеллекта. И хотя в опубликованном сообщении для печати подводятся его итоги, но на самом деле речь идет только о старте большой и интенсивной работы в этой сфере. Состоявшийся разговор - это запуск обстоятельной внутриминистерской дискуссии и процесса адаптации ведомства под стоящие на треке ИИ задачи в международном измерении этой обширной темы.



«Это проблема, которая требует взвешенного осмысления, учитывающего как современный прогресс в сфере высоких технологий, так и экономические реалии, включающие и их экологический аспект», - сообщила Захарова.



По мнению Захаровой, «под влиянием ИИ как ключевого драйвера четвертой промышленной революции на наших глазах формируется новый хозяйственный, социокультурный, общественный уклад».



Официальный представитель МИД РФ обратила внимание, что ключевым ресурсом, необходимым для продолжения наращивания производства и все более плотного внедрения ИИ-стандартов, являются редкоземельные металлы - ископаемые элементы, запасы которых весьма ограничены. Как раз за них сейчас идут торговые войны между ключевыми поставщиками ИИ-решений на рынке



Захарова обратила внимание на нарастающую глобальную конкуренцию за лидерство в сфере ИИ.



«И все они требуют неусыпного внимания и проактивной позиции государства, включая министерство иностранных дел. В конечном счете построение справедливого многополярного мира напрямую зависит от нашей способности воспрепятствовать попыткам воссоздать "в цифре" неоколониальное угнетение и неравенство», - считает Захарова.



Захарова полагает, что в погоне за этим безусловным лидерством в сфере ИИ, статусом «властителя судьбы человечества», есть риск оказаться совсем не в том будущем, какое рисуют сторонники цифрового перехода.