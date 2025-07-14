Кишечную палочку нашли в сырах Бри семи марок - Роскачество

17 июля — Mossovetinfo.ru — Кишечную палочку нашли в сырах Бри семи марок, - сообщило Роскачество по итогам исследования 20 торговых марок сыра Бри с белой плесенью, один из них — произведенный во Франции.



«Наличие кишечной палочки выявлено в сырах под марками «Егорлык молоко», Vitalat, Schonfeld, Treville, «ВкусВилл», Metro Chef, «Городецкая сыроварня». Согласно ТР ТС 033/2013, присутствие этой условно-патогенной бактерии в сыре недопустимо и говорит о нарушении санитарных норм», - сообщило Роскачество по результатам исследования.



Исследование не выявило признаков фальсификации сыров, антибиотиков, консервантов, опасных добавок.



«Стоит отметить, что по результатам исследования не выявлено ни одного образца с признаками фальсификации, таким образом все образцы приготовлены из настоящего молока. Не выявлено и антибиотиков, консервантов, опасных добавок», - сообщило Роскачество.