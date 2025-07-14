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Другое     17.07.2025 12:05

Кишечную палочку нашли в сырах Бри семи марок - Роскачество

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Теги:  Бри  сыр  Роскачество  эксперты  проверка  кишечная палочка 

17 июля — Mossovetinfo.ru — Кишечную палочку нашли в сырах Бри семи марок, - сообщило Роскачество по итогам исследования 20 торговых марок сыра Бри с белой плесенью, один из них — произведенный во Франции.

«Наличие кишечной палочки выявлено в сырах под марками «Егорлык молоко», Vitalat, Schonfeld, Treville, «ВкусВилл», Metro Chef, «Городецкая сыроварня». Согласно ТР ТС 033/2013, присутствие этой условно-патогенной бактерии в сыре недопустимо и говорит о нарушении санитарных норм», - сообщило Роскачество по результатам исследования.

Исследование не выявило признаков фальсификации сыров, антибиотиков, консервантов, опасных добавок.

«Стоит отметить, что по результатам исследования не выявлено ни одного образца с признаками фальсификации, таким образом все образцы приготовлены из настоящего молока. Не выявлено и антибиотиков, консервантов, опасных добавок», - сообщило Роскачество.

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Теги: 
Бри  сыр  Роскачество  эксперты  проверка  кишечная палочка 

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