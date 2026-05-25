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Другое     27.06.2026 13:09

Остается неизвестной судьба 320 человек курского приграничья - губернатор

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Теги:  Курская область  губернатор  СВО  приграничье  утратившие связь 

27 июня — Mossovetinfo.ru — За все время с территории Украины удалось вернуть 171 жителя Курской области, по-прежнему остается неизвестной судьба 320 человек, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале на платформе «Макс».

«К сожалению, по-прежнему остается неизвестной судьба 320 человек. За все время с территории Украины удалось вернуть 171 жителя приграничья, включая тех, кто прямо сейчас едет домой», - сообщил Хинштейн.

2 февраля 2025 года Комитет региональной безопасности Курской области уточнил информацию о количестве жителей региона, утративших связь с родственниками после сверки свыше 10 различных списков. В списках установлено трехкратное дублирование записей. Сейчас в списке более 2000 граждан, сообщило 02.02.2025 г. правительство Курской области.

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Теги: 
Курская область  губернатор  СВО  приграничье  утратившие связь 

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