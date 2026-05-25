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27.06.2026, 13:09
Остается неизвестной судьба 320 человек курского приграничья - губернатор
27 июня — Mossovetinfo.ru — За все время с территории Украины удалось вернуть 171 жителя Курской области, по-прежнему о...
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29.05.2026, 10:06
На стартовой площадке взорвалась ракета New Glenn основателя Amazon Безоса
29 мая - — Mossovetinfo.ru — На стартовой площадке во Флориде во время испытаний взорвалась ракета New Glenn компании Blue Or...
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25.05.2026, 13:03
ЦБ РФ оспорил в суде ЕС механизм поддержки Украины за счет активов России
25 мая — Mossovetinfo.ru — 25 мая Банк России 22.05.2026 подал в Общий суд Европейского союза (г. Люксембург) заявление об ос...