Си Цзиньпин заявил, что прибыл во Францию с тремя известиями

6 мая — Mossovetinfo.ru — Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что прибыл во Францию с тремя известиями. Об этом говорится в его авторской статье, опубликованной в воскресенье во французской газете "Фигаро", сообщает Синьхуа.



Как отмечается в статье, Китай готов вместе с Францией сохранять дух, которым две страны руководствовались при установлении дипломатических отношений, и открывать новые перспективы, наследуя и продолжая дело предшественников. Китай, продолжил Си Цзиньпин, будет расширять высокоуровневую открытость и углублять сотрудничество с Францией и другими странами. Китай рассчитывает укреплять контакты и взаимодействие с Францией для поддержания мира и стабильности во всем мире, заявил председатель КНР.



По словам Си Цзиньпина, установление китайско-французских дипломатических отношений позволило построить связующий мост между Востоком и Западом и способствовало эволюции международных отношений в направлении диалога и сотрудничества.

"Мы приветствуем инвестиции компаний из Франции и других стран в Китай", -- отметил глава государства, добавив, что с этой целью "мы полностью открыли производственный сектор Китая и будем ускорять расширение доступа на рынок телекоммуникационных, медицинских и других услуг".



"Франция проводит реиндустриализацию на основе зеленых инноваций, в свою очередь Китай ускоряет развитие производительных сил нового качества. Две страны могут углублять кооперацию в сфере инноваций и общими усилиями содействовать зеленому развитию", -- констатировал Си Цзиньпин.



Говоря об украинском кризисе, китайский лидер указал, что "Китай надеется на скорейшее возвращение мира и стабильности в Европу. Китай готов совместно с международным сообществом, в том числе с Францией, искать разумный путь выхода из кризиса в Украине".



Си Цзиньпин отметил, что Китай и Франция во многом имеют общий взгляд на палестино-израильскую проблему, двум странам необходимо укрепить кооперацию и внести вклад в восстановление мира на Среднем Востоке. Китай и Франция -- две крупные страны, обладающие духом независимости и самостоятельности, и каждое их взаимодействие на всем протяжении истории способно высвобождать огромную энергию и оказывать влияние на направление мирового прогресса, резюмировал председатель КНР.