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В мире     24.06.2025 08:28

Трамп заявил, что израильско-иранское перемирие «действует»

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Теги:  Иран  Израиль  США  ПВО  Трамп 

24 июня — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о прекращении огня между Израилем и Ираном вступило в силу, действует.

«Перемирие вступило в силу. Пожалуйста, не нарушайте его!», — написал он в своём аккаунте Truth в социальной сети.

Иранский телеканал Press TV также сообщил о вступлении в силу прекращения огня с Израилем.

Ранее, в ночь на вторник и утром во вторник по местному времени, Израиль выпустил шесть предупреждений о запуске отдельных волн иранских ракет, за несколько часов до вступления в силу хрупкого перемирия между двумя странами после того, как президент США Дональд Трамп объявил о прекращении огня между Ираном и Израилем.

Накануне вечером Иран нанес ракетный удар по базе США Аль-Удейд в Катаре.

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Теги: 
Иран  Израиль  США  ПВО  Трамп 

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