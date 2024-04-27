Китай запустил лунный зонд «Чанъэ-6» для сбора образцов грунта с обратной стороны Луны

4 мая — Mossovetinfo.ru — Китай в пятницу запустил лунный зонд «Чанъэ-6» для сбора образцов грунта с обратной стороны Луны, что стало первым в своем роде начинанием в истории исследования Луны человечеством, - сообщает Синьхуа.



Ракета-носитель «Чанчжэн-5 Y8» с лунным зондом «Чанъэ-6» на борту стартовала с космодрома Вэньчан на побережье южно-китайской островной провинции Хайнань в 17:27 по пекинскому времени.



Примерно через 37 минут после запуска лунный зонд «Чанъэ-6» отделился от ракеты-носителя и вышел на запланированную переходную орбиту между Землей и Луной с высотой перигея 200 км и высотой апогея около 380 тыс. километров, сообщили в Китайском национальном космическом управлении (CNSA).



Запуск лунного зонда «Чанъэ-6» увенчался успехом, сообщили в CNSA.



«Сбор и возврат образцов с обратной стороны Луны - это беспрецедентный подвиг. В настоящее время мы очень мало знаем об обратной стороне Луны. Если миссия «Чанъэ-6» достигнет своей цели, ученым впервые будут предоставлены непосредственные доказательства для понимания среды и материального состава обратной стороны Луны. Это имеет огромное значение», - сказал академик Инженерной академии Китая и генеральный конструктор Лунной программы Китая У Вэйжэнь.



Лунный зонд «Чанъэ-6», как и его предшественник «Чанъэ-5», состоит из орбитального, посадочного, взлетного и возвращаемого модулей.



Когда космический аппарат достигнет Луны, он совершит мягкую посадку. В течение 48 часов после прилунения роботизированная рука будет выдвинута для сбора камней и грунта с поверхности Луны, а бур будет использоваться для бурения. Одновременно с этим будут проводиться научные исследования.



После того, как образцы будут помещены в контейнер, взлетный аппарат стартует с Луны и состыкуется с орбитальным аппаратом на лунной орбите. Затем возвращаемый модуль доставит образцы обратно на Землю и приземлится на территории хошуна Сыцзыван в АР Внутренняя Монголия на севере Китая. Ожидается, что вся миссия продлится около 53 дней, сообщили в CNSA.



В связи с тем, что вращение Луны вокруг Земли синхронизировано с вращением вокруг своей оси, к Земле всегда обращена одна и та же сторона Луны. Другая сторона, большая часть которой не видна с Земли, называется обратной или «темной» стороной Луны. Этот термин относится не к видимой темноте, а скорее к тайне, окутывающей в основном неизученный рельеф Луны.



На снимках, полученных с помощью дистанционного зондирования, видно, что две стороны Луны сильно отличаются друг от друга. Видимая сторона относительно ровная, в то время как обратная сторона густо усеяна ударными кратерами разных размеров и имеет гораздо меньше лунных морей, чем видимая сторона. Ученые предполагают, что лунная кора на обратной стороне намного толще, чем на видимой. Но почему это так, остается загадкой.



Чтобы обеспечить связь между Землей и зондом на обратной стороне Луны, Китай в начале этого года вывел на высокоэллиптическую замороженную лунную орбиту спутник-ретранслятор «Цюэцяо-2», название которого переводится как «Сорочий мост-2».



«Количество образцов, которые сможет собрать «Чанъэ-6», неопределенно и в настоящее время не может быть точно оценено. Наша цель - собрать 2 кг», - сказал эксперт из Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники Дэн Сянцзинь,



В рамках миссии на борту также находятся четыре вида зарубежной полезной нагрузки. На борту посадочного модуля «Чанъэ-6» находятся научные приборы из Франции, Италии и Европейского космического агентства, Швеции, а на борту орбитального аппарата - небольшой спутник из Пакистана.



НА ФОТО – Синьхуа -- 3 мая 2024 года, ракета-носитель «Чанчжэн-5 Y8» с лунным зондом «Чанъэ-6» на борту стартует с космодрома Вэньчан на побережье южно-китайской островной провинции Хайнань.