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18 мая — Mossovetinfo.ru — Декастерия доктрины веры опубликовала документ за подписью Папы Римского Франциска, кото...
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15.05.2024, 21:26
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До 16 лет предлагается снизить возраст вступления в партию - Госдума
26 апреля — Mossovetinfo.ru — 27 апреля, в День российского парламентаризма, в Государственную думу будет внесен прое...