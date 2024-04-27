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Общество     18.05.2024 08:32

Ватикан изменил нормы признания новых сверхъестественных явлений духовного толка

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Теги:  Ватикан  нормы  мошенничество  сверхъестественное 

18 мая — Mossovetinfo.ru — Декастерия доктрины веры опубликовала документ за подписью Папы Римского Франциска, который изменил нормы, действовавшие с 1978 года и фактически исключает признание новых сверхъестественных явлений духовного толка, сообщает агентство ANSA. Это сделано в целью ограничения мошенничества, спекуляций и коммерциализации на религиозной почве.

Ни региональные епископы, ни ватиканские учреждения не могут определять сверхъестественность феноменов, то есть "утверждать с моральной уверенностью, что они имеют божественное происхождение", - такое признание может сделать только Папа Римский и то в исключительном случае, следует из документа. Такое признание может сделать только Папа Римский и то в исключительном случае.

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Теги: 
Ватикан  нормы  мошенничество  сверхъестественное 

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