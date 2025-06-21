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Город (Москва и область)     26.06.2025 11:18

Магаданская обл. обогнала Москву по кредитному рейтингу жителей

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Теги:  кредит  рейтинг  кредитный рейтинг  регион  Москва  ОКБ 

26 июня — Mossovetinfo.ru — Магаданская область обогнала Москву по кредитному рейтингу жителей, об этом сообщается в информации Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ) о кредитном рейтинге жителей регионов РФ в мае 2025 г.

Отмечается, что средний индивидуальный кредитный рейтинг (ИКР) российского заемщика в региональном аспекте в мае остался, как и в апреле, на уровне 763 баллов. Максимальный ИКР – в среднем 816 баллов – продемонстрировали заемщики Магаданской области, за год они улучшили показатель на 6 пунктов: в апреле 2024 года средний ИКР жителей области был равен 810 баллам. За месяц регион потерял 1 балл рейтинга: в апреле средний ИКР по области был равен 817 баллам.

В ТОП регионов с самым высоким ИКР жителей вошли Москва – 795 баллов (за год +1 балл), Чувашия – 788 баллов (+1), Ямало-Ненецкий АО – 784 балла (+1), Санкт-Петербург – 783 балла (-1), Тверская обл. – 781 балл (+6), Брянская обл. – 780 баллов (-1), Калужская обл. – 780 баллов (+6), Владимирская обл. – 779 баллов (+3), Марий Эл – 779 баллов (+6), Мордовия – 779 баллов (+3), Ханты-Мансийский АО – 779 баллов (-1).

Накануне ОКБ сообщило, что льготная ипотека в мае заняла долю 80% в общем объеме выдач кредитов на покупку жилья.

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Теги: 
кредит  рейтинг  кредитный рейтинг  регион  Москва  ОКБ 

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