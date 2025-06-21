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26.06.2025, 11:18
Магаданская обл. обогнала Москву по кредитному рейтингу жителей
26 июня — Mossovetinfo.ru — Магаданская область обогнала Москву по кредитному рейтингу жителей, об этом сообщается в...
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Город (Москва и область)
24.06.2025, 06:32
В Красногорске этой ночью беспилотник попал в жилой дом, — загорелась квартира на 17-м этаже
24 июня — Mossovetinfo.ru —«Этой ночью беспилотник попал в жилой дом в Красногорске на улице Народного ополчения — з...
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Город (Москва и область)
21.06.2025, 11:13
Собянин: Цифровые технологии избавили москвичей от 1,5 млрд лишних бумажных документов
21 июня — Mossovetinfo.ru — Цифровые технологии избавили москвичей от 1,5 млрд лишних бумажных документов, благодаря ...