До 20 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 18 мая

18 мая — Mossovetinfo.ru — Переменная облачность, без осадков и до 20 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в субботу, 18 мая, атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба. Об этом сообщает Гидрометцентр России.



«Переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха в Москве составит от 18 до 20 градусов тепла, по области от плюс 15 до плюс 20 градусов. Ветер восточный, 4–9 м/c», – говорится в сообщении.