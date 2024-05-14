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Город (Москва и область)     18.05.2024 07:26

До 20 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 18 мая

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Теги:  погода  Москва  Московская область 

18 мая — Mossovetinfo.ru — Переменная облачность, без осадков и до 20 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в субботу, 18 мая, атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха в Москве составит от 18 до 20 градусов тепла, по области от плюс 15 до плюс 20 градусов. Ветер восточный, 4–9 м/c», – говорится в сообщении.

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Теги: 
погода  Москва  Московская область 

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