Китай опубликовал список подключенных автомобилей, соответствующих требованиям безопасности данных, включая Tesla

29 апреля — Mossovetinfo.ru — Китайская ассоциация автопроизводителей опубликовала список из 76 моделей подключенных транспортных средств, которые отвечают требованиям безопасности автомобильных данных в стране, в том числе BYD и Tesla, - сообщает Синьхуа.



Список был опубликован после тестов безопасности, совместно проведенных Китайской ассоциацией автопроизводителей и Государственным центром быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации в интернете Китая. В обнародованном списке также числятся модели авто таких производителей, как Li Auto, Lotus, Hozon New Energy Automobile, и NIO.



В ходе вышеуказанных тестов, начавшихся в ноябре 2023 года, эксперты оценивали соответствие автомобилей четырем требованиям, включая анонимизацию информации о лице и другой информации снаружи автомобиля, несбор данных о месте водителя по умолчанию, обработку данных о месте водителя в салоне и четкое уведомление об обработке личной информации.



По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, тесты проводились на основе соответствующих нормативных актов и стандартов, при этом автопроизводители предоставили свои модели на добровольной основе.



Ассоциация заявила, что тестирование призвано помочь контролировать обработку автомобильных данных, защитить права пользователей авто и создать надежную среду для безопасности автомобильных данных и развития автомобильной промышленности.