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29.04.2024, 11:20
Китай опубликовал список подключенных автомобилей, соответствующих требованиям безопасности данных, включая Tesla
29 апреля — Mossovetinfo.ru — Китайская ассоциация автопроизводителей опубликовала список из 76 моделей подключенны...
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Другое
27.04.2024, 19:56
В Пекине представили большую модель ИИ Vidu китайской разработки для генерации видео из текста
27 апреля — Mossovetinfo.ru — Большая языковая модель искусственного интеллекта (ИИ) для преобразования текста в вид...
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Другое
26.04.2024, 15:46
ЦБ сохранил прогноз по инфляции на уровне четырех процентов
26 апреля — Mossovetinfo.ru — Банк России уточнил коридор инфляции в России на 2024 год до 4,3-4,8% с 4-4,5%, следует из средне...