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В России     10.05.2024 16:49

Госдума утвердила кандидатуру Михаила Мишустина на пост Председателя Правительства РФ

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Теги:  Госдума  Михаил Мишустин  правительство  председатель  Путин  кандидатура  утверждение  КПРФ 

10 мая — Mossovetinfo.ru — Государственная Дума на пленарном заседании утвердила кандидатуру Председателя Правительства РФ, предложенную Президентов Владимиром Путиным. За кандидатуру Михаила Мишустина проголосовали 375 депутатов. Фракция КПРФ воздержалась по вопросу поддержки этого решения президента Путина.

После внесения поправок в Конституцию Госдума получила новые полномочия, и теперь несет ответственность за работу Правительства, заявил Председатель ГД Вячеслав Володин на пленарном заседании, состоявшемся после того, как Мишустин встретился в закрытом режиме с каждой из парламентских фракций Госдумы.

В ходе процедуры пленарного заседания выступил Михаил Мишустин, рассказавший о предстоящей работе по выполнению поставленных Президентом задач в развитии страны. Также фракции задали вопросы Мишустину, выступили представители фракций.

По итогам принятого Госдумой решения, Мишустин поблагодарил депутатов ГД за одобрение его кандидатуры, отметил, что они поддержали решение президента Путина. Также он сказал, что правительство приложит все усилия для реализации инициатив, прозвучавших в послании президента и новых целей развития РФ.

Мишустин сказал, что выборы, прошедшие в марте, продемонстрировали консолидацию общества вокруг главы государства и его курса развития.

В ближайший день в Госдуме ожидают получить предложения по кандидатурам на должности заместителей Председателя Правительства, министров Правительства Российской Федерации. Обсуждение этих кандидатур может пройти в комитетах уже завтра, в воскресенье 11 мая, а утверждение на пленарном заседании Госдумы 12 мая.

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Теги: 
Госдума  Михаил Мишустин  правительство  председатель  Путин  кандидатура  утверждение  КПРФ 

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