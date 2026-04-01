3 апреля — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин по видеосвязи провёл из Ново-Огарёво оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности на котором обсуждались вопросы противодействия финансированию терроризма и иной преступной деятельности, сообщает пресс-служба Кремля.Во вступительном слове Путин отметил, что по повестке заседания будет несколько докладчиков.Сообщается, что в совещании приняли участие Председатель Правительства Михаил Мишустин, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, Заместитель Председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, Руководитель Администрации Президента Антон Вайно, Секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу, помощник Президента Николай Патрушев, Министр обороны Андрей Белоусов, Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, Министр иностранных дел Сергей Лавров, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а также директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.Фото: сайт Кремля