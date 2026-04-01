 
Актуальные темы: переговоры
03.04.2026 15:48

Путин обсудил с Совбезом РФ противодействие финансированию терроризма и преступности

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
3 апреля — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин по видеосвязи провёл из Ново-Огарёво оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности на котором обсуждались вопросы противодействия финансированию терроризма и иной преступной деятельности, сообщает пресс-служба Кремля.

Во вступительном слове Путин отметил, что по повестке заседания будет несколько докладчиков.
Сообщается, что в совещании приняли участие Председатель Правительства Михаил Мишустин, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, Заместитель Председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, Руководитель Администрации Президента Антон Вайно, Секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу, помощник Президента Николай Патрушев, Министр обороны Андрей Белоусов, Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, Министр иностранных дел Сергей Лавров, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а также директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.

Фото: сайт Кремля

Карта места

Поделиться с друзьями: 
Теги: 
Возврат к списку

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru