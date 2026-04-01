Чудотворные Владимирская и Донская иконы переданы Церкви по решению Путина - Патриарх

5 апреля — Mossovetinfo.ru — Вечером 4 апреля 2026 года, в канун праздника Входа Господня в Иерусалим, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил всенощное бдение в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.



Перед амвоном были установлены чудотворные Владимирская и Донская иконы Божией Матери, которые 3 апреля 2026 года были переданы из Государственной Третьяковской галереи в кафедральный соборный Храм Христа Спасителя.



Ранее сообщалось, что «3 апреля 2026 года, в преддверии праздника Входа Господня в Иерусалим, состоялась передача из Государственной Третьяковской галереи в кафедральный соборный Храм Христа Спасителя города Москвы Владимирской и Донской икон Божией Матери. Эти иконы входят в число наиболее почитаемых на Руси чудотворных образов Пресвятой Богородицы.



В комментарии Правового управления Московской Патриархии отмечается, что иконы переданы в безвозмездное пользование сроком на 49 лет».



По окончании богослужения 4 апреля в галерее Храма Христа Спасителя состоялась краткая беседа Святейшего Патриарха Кирилла с министром культуры РФ О.Б. Любимовой.



Об этом сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.



В сообщении пресс-службы отмечается, что



« По окончании полиелея Святейший Владыка поклонился чудотворным Владимирской и Донской иконам Божией Матери.



Затем Святейший Патриарх Кирилл обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом :



«Всех вас, дорогие владыки, отцы, братья и сестры, сердечно поздравляю с праздником!



Этот праздник сопровождается многими замечательными событиями, которые отзываются радостью в сердцах верующих людей. И, наверное, одним из самых важных исторических событий является возвращение Церкви чудотворных образов — Владимирской и Донской икон Божией Матери, которые мы сейчас здесь видим .



К сожалению, долгие годы не удавалось вернуть Церкви эти образа, потому что они представляют большую художественную ценность. Многие деятели культуры, ссылаясь на эту значительную художественную ценность, всячески сопротивлялись тому, чтобы святыни эти были возвращены. И так продолжалось достаточно продолжительное время.



Но вот наступили особенно благоприятные времена. И они сопровождаются многими великими свершениями и даже знамениями Божиими. Происходит много того, что отличает нашу эпоху от предыдущих. Это и открытие храмов и монастырей, и многих церковных учебных заведений. И именно в это время мы являемся свидетелями особой милости Божией: Церкви возвращены особые святыни — чудотворные образы Владимирской и Донской Божией Матери, которые вы здесь, в этих витринах, видите.



Это особо почитаемые иконы Божией Матери. Я свидетель того, что неоднократно Церковь поднимала вопрос о том, что нужно эти святыни возвратить. Но представители культуры, ссылаясь на то, что это особые культурные ценности, и что, мол, Церковь не сумеет их сохранить, всячески препятствовали этому. И мы не достигали тех целей, которые перед собой ставили; святыни оставались как бы в плену. Конечно, даже находясь в Третьяковской галерее, они были предметом поклонения для многих верующих людей, которые приходили и втайне, а в последние времена уже не очень втайне, молились перед этими святынями.



Но мое обращение в адрес Владимира Владимировича Путина, нашего православного Президента, привело к тому, что он принял решение о возвращении этих святынь Церкви .



Я, конечно, благодарю в том числе и министра культуры, который здесь присутствует, и работников Третьяковской галереи за то, что это мудрое решение Президента не подвергалось никакому оспариванию и не создавались какие-либо общественные движения, которые могли бы ставить под сомнение правомерность, правомочие и, в первую очередь, полезность этого деяния. Поэтому моя благодарность за возвращение святынь, которые мы здесь видим, в первую очередь Владимиру Владимировичу Путину, православному нашему Президенту, который понял простую истину, что святыни должны быть в храмах. Потому что святыня — это предмет молитвы и поклонения верующих людей.



Перед этими святыми иконами молились наши цари, наши выдающиеся полководцы, те, кто возглавлял и ограждал Отечество наше на протяжении столетий. Но тяжелейшие годы XX века привели к тому, что Церковь потеряла возможность возносить свои молитвы перед, может быть, самыми великими и значимыми святынями, по крайней мере, в городе Москве.



И вот сегодня при содействии нашего Президента, при благорасположении министра культуры, здесь пребывающего, и многих других представителей культурного сообщества без всяких конфликтов и противоречий иконы были переданы Церкви, и сегодня они находятся здесь. Это самые почитаемые иконы Русской Православной Церкви.



Но теперь очень важно, чтобы, приходя к этим иконам, мы молились. Молились об Отечестве нашем, о Президенте нашем православном Владимире Владимировиче, о властях, о воинстве, о том, чтобы Господь защитил наше Отечество и не дал тем, кто желает зла стране нашей, достичь своих целей.



Мы будем верить и надеяться, что Покров Пречистой Царицы Небесной будет простираться над Россией. А мы, верующие люди, припадая к тем святыням, о которых только что было сказано, будем просить Господа о том, чтобы Он простер Свое благословение над страной нашей, над властями и воинством нашим, над Президентом нашим Владимиром Владимировичем. Чтобы действительно от силы к силе восходила Россия. Чтобы действительно все потенциальные возможности нашей страны раскрывались сегодня во благо людей наших, во благо и в обеспечение безопасности Отечества нашего и, конечно, для процветания нашей Церкви — мученицы и исповедницы, которая сегодня переживает, может быть, самый вдохновляющий, прекрасный момент своей новейшей истории.



Пусть благословение Божие пребывает над всеми вами. Всех вас поздравляю с праздником! Храни вас Господь!»



СПРАВКА (по материалам сайта Патриархии):



Икона Пресвятой Богородицы «Владимирская» была привезена на Русь из Константинополя около 1130 года в дар князю Мстиславу Владимировичу, поставившему ее в одном из храмов Вышгорода — княжеского города вблизи Киева . В середине XII века, отправляясь в свою вотчину и желая заручиться небесным покровительством, сын Юрия Долгорукого князь Андрей Боголюбский перенес почитаемый вышгородский образ Богоматери в Северо-Восточные земли, а по окончании строительства владимирского Успенского собора разместил икону в нем. Почитание иконы росло и постепенно ее стали именовать Владимирской, по названию города, в котором она прославилась чудесами и исцелениями и откуда ее перенесли в XV веке в Москву. С этого времени местом пребывания образа стал Успенский собор Московского Кремля. После революции, в 1918–1919 годах глубоко почитавшаяся и известная по многочисленным упоминаниям в летописях икона была расчищена реставраторами из-под глухих слоев копоти и поздних записей, и спустя десятилетие передана в Государственную Третьяковскую галерею. С 1999 года икона находилась в храме-музее святителя Николая в Толмачах, в специально оборудованной витрине-киоте.



Донская икона Божией Матери поступила в Третьяковскую галерею в 1930 году из Государственного Исторического музея, куда была передана Комиссией по раскрытию и сохранению памятников древнерусской живописи. Комиссией осуществлялась реставрация иконы, вынутой из местного ряда иконостаса Благовещенского собора Московского Кремля в 1919 году. По предположению исследователей, икона была написана для Успенского собора Коломны, в иконостасе которого и находилась до середины XVI века, когда, по повелению царя Ивана Грозного, была перенесена в Москву. Широкое почитание икона приобрела в конце того же столетия: во время нашествия Казы-Гирея царь Феодор Иоаннович молился перед ней в походной церкви, на месте которой в память о заступничестве Богоматери и отступлении крымского войска был основан Донской монастырь. Как следует из монастырской описи, в 1593 году с древней иконы, по-прежнему находившейся в местном ряду иконостаса кремлевского Благовещенского собора, сделали список, который впоследствии поместили по правую сторону Царских врат собора Донского монастыря (в настоящее время этот образ находится в Большом соборе монастыря).



Фото: Третьяковская галерея