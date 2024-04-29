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11.05.2024, 09:15
Из-за экстремального геомагнитного шторма северные сияния смогли увидеть жители нескольких регионов России
11 мая — Mossovetinfo.ru — Северные сияния смогли увидеть жители нескольких регионов России из-за экстремального ге...
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04.05.2024, 09:27
Китай запустил лунный зонд «Чанъэ-6» для сбора образцов грунта с обратной стороны Луны
4 мая — Mossovetinfo.ru — Китай в пятницу запустил лунный зонд «Чанъэ-6» для сбора образцов грунта с обратной стороны...
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29.04.2024, 11:20
Китай опубликовал список подключенных автомобилей, соответствующих требованиям безопасности данных, включая Tesla
29 апреля — Mossovetinfo.ru — Китайская ассоциация автопроизводителей опубликовала список из 76 моделей подключенны...