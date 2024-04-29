Из-за экстремального геомагнитного шторма северные сияния смогли увидеть жители нескольких регионов России

11 мая — Mossovetinfo.ru — Северные сияния смогли увидеть жители нескольких регионов России из-за экстремального геомагнитного шторма. Об этом сообщило издание meteovesti.ru.



Зона полярных сияний, по данным специалистов центра «Фобос», была обширной и раскинулась над многими регионами России. Наблюдать северные сияния можно было даже в Волгоградской области, на Ставрополье и в Крыму.



Последний раз экстремально сильная магнитная буря класса G5, наблюдалась на Земле почти 20 лет назад, 11 сентября 2005-го, уточнили эксперты.



Магнитная буря высшего уровня на Земле 11 мая впервые за 20 лет происходит после серии вспышек на Солнце.