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Другое     11.05.2024 09:15

Из-за экстремального геомагнитного шторма северные сияния смогли увидеть жители нескольких регионов России

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Теги:  магнитная буря  геомагнитный шторм 

11 мая — Mossovetinfo.ru — Северные сияния смогли увидеть жители нескольких регионов России из-за экстремального геомагнитного шторма. Об этом сообщило издание meteovesti.ru.

Зона полярных сияний, по данным специалистов центра «Фобос», была обширной и раскинулась над многими регионами России. Наблюдать северные сияния можно было даже в Волгоградской области, на Ставрополье и в Крыму.

Последний раз экстремально сильная магнитная буря класса G5, наблюдалась на Земле почти 20 лет назад, 11 сентября 2005-го, уточнили эксперты.

Магнитная буря высшего уровня на Земле 11 мая впервые за 20 лет происходит после серии вспышек на Солнце.

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Карта места

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Теги: 
магнитная буря  геомагнитный шторм 

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