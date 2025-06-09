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Другое     17.06.2025 08:55

Трамп преждевременно покинул саммит Большой семерки (G7) в Канаде

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Теги:  Трамп  США  протокол  саммит  Канада  возвращение  преждевременно  G7  большая семерка 

17 июня — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп преждевременно покинул саммит Большой семерки (G7) в Канаде и опроверг информацию президент Франции Макрона заявил, что покинул саммит ради работы над прекращением огня между Ираном и Израилем.

«Он (Макрон – ред.) понятия не имеет, почему я направляюсь в Вашингтон, но это точно не связано с прекращением огня. Гораздо более серьезное, - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Также ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп преждевременно покидает саммит Большой семерки (G7) в Канаде и возвращается в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.

Также сам Трамп, комментируя свой отъезд с саммита G7, уточнил, что должен вернуться в Вашингтон как можно скорее.

Журналисты пресс-пула Белого дома в своем информационном канале отметили, что при посадке в президентский лайнер отправляющийся с саммита Трамп поприветствовал рукой журналистов, но не ответил на вопросы.

Накануне на полях саммита Трамп сделал несколько заявлений, осуждающих решение «Большой семёрки» исключить Россию из договора, который ранее был известен как «Большая восьмёрка».

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Теги: 
Трамп  США  протокол  саммит  Канада  возвращение  преждевременно  G7  большая семерка 

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