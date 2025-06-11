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Глава Белоруссии Лукашенко встретился в Минске со спецпосланником Президента США Келлогом
21 июня — Mossovetinfo.ru — Глава белорусского государства Александр Лукашенко 21 июня встретился со специальным пос...
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17.06.2025, 08:55
Трамп преждевременно покинул саммит Большой семерки (G7) в Канаде
17 июня — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп преждевременно покинул саммит Большой семерки (G7) в Канаде и ...
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11.06.2025, 08:23
США и Китай согласовали предварительный план по ослаблению торговой напряжённости - Bloomberg
11 июня — Mossovetinfo.ru — Китай и Соединенные Штаты за последние два дня провели профессиональный, рациональный, у...