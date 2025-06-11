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Другое     21.06.2025 18:10

Глава Белоруссии Лукашенко встретился в Минске со спецпосланником Президента США Келлогом

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Теги:  Минск  Белоруссия  Лукашенко  встреча  Келлог  США  Трамп  президент  спецпосланник  оппозиция  заключенные  освобождение 

21 июня — Mossovetinfo.ru — Глава белорусского государства Александр Лукашенко 21 июня встретился со специальным посланником Президента США по Украине Китом Келлогом, сообщает пресс-служба президента.

«Разговор прошел во Дворце Независимости с участием членов делегаций.
В повестке переговоров были международная проблематика и в целом ситуация в мире, региональная тематика и белорусско-американские отношения.
"Шуму вы наделали в мире очень много своим приездом. Но я удивляюсь, почему. Разве мы не можем вести нормальный диалог и разговаривать о наших делах - об отношениях между Беларусью и Соединенными Штатами Америки", - отметил Глава государства», - сообщает пресс-служба президента.

На встрече с Келлогом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает американского президента Дональда Трампа открытым человеком.

"Шуму вы наделали в мире очень много своим приездом. Но я удивляюсь, почему. Разве мы не можем вести нормальный диалог и разговаривать о наших делах - об отношениях между Беларусью и Соединенными Штатами Америки", - также отметил Глава государства.

Белоруссия освободила 14 заключенных, в том числе Сергея Тихановского, после визита спецпосланника президента США генерала Кита Келлога, сообщил его заместитель Джон Коул в своем аккаунте в соцсети. Об этом также сообщает Bloomberg.

Также 21 июня Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Антитеррористического центра государств - участников СНГ с 25-летием со дня образования. Поздравление коллективу Антитеррористического центра государств - участников СНГ.

Фото: пресс-служба президента Белоруссии

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Теги: 
Минск  Белоруссия  Лукашенко  встреча  Келлог  США  Трамп  президент  спецпосланник  оппозиция  заключенные  освобождение 

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