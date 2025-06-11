17 июня — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп преждевременно покинул саммит Большой семерки (G7) в Канаде и ...

11 июня — Mossovetinfo.ru — Китай и Соединенные Штаты за последние два дня провели профессиональный, рациональный, у...