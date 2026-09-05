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В России     11.09.2026 09:45

Сеть 5G запущена в России - Минцифры (список городов)

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Теги:  Минцифры  Россия  сеть  интернет  сервисы  5G  власть  эффективность  операторы  МТС  «Билайн»  «МегаФон» и Т2  сообщило Минцифры  доступ  Москва  Тверь  Петербург  Новосибирск  Екатеринбург  Казань  Самара  Ярославль  Уфа  Волгоград  Красноярск  Пермь и 

11 сентября — Mossovetinfo.ru — В России запущена сеть 5G. Услуги будут предоставлять операторы МТС, «Билайн», «МегаФон» и Т2, сообщило Минцифры.
«На первом этапе сервисы 5G заработали в 16 городах, доступ к высокоскоростному мобильному интернету пятого поколения получили около 10 млн человек», — сказано в сообщении. В сообщении отмечается, что операторы связи положительно оценили запуск связи 5G в России и назвали ее сильные стороны.

Также глава Минцифры Максут Шадаев и вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко положительно оценили запуск связи 5G в России.

Сети пятого поколения дают значительно большую скорость мобильным сервисам, что особенно важно для продвинутых городских пользователей, - сказал Шадаев.

Наша задача - довести долю российских базовых станций 5G до 100%, - отметил Григоренко. Он также сообщил, что на первом этапе будут используовать действующую инфраструктуру, что позволяет увеличить скорость передачи данных на 20-25%. Далее перейдем на новые частоты, которые уже предоставлены операторам связи и последовательно наращивать долю отечественного оборудования.

Сообщается текущий список городов с доступом к сервисам 5G - это Москва, Тверь, Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Самара, Ярославль, Уфа, Волгоград, Красноярск, Пермь и Челябинск, Великий Новгород, Нижний Новгород и Краснодар. Отмечается, что не в каждом городе доступна связь 5G сразу от всех операторов.

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Карта места

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Теги: 
Минцифры  Россия  сеть  интернет  сервисы  5G  власть  эффективность  операторы  МТС  «Билайн»  «МегаФон» и Т2  сообщило Минцифры  доступ  Москва  Тверь  Петербург  Новосибирск  Екатеринбург  Казань  Самара  Ярославль  Уфа  Волгоград  Красноярск  Пермь и 

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