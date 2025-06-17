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Другое     25.06.2025 09:37

Пашинян заявил, что правоохранительные органы сорвали план по захвату власти

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Теги:  Пашинян  Галастян  Армения  силовики  власть 

25 июня — Mossovetinfo.ru — Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правоохранительные органы предотвратили захват власти в стране. «Сотрудники правоохранительных органов сорвали масштабный и зловещий план «криминального олигархического духовенства» по дестабилизации обстановки в Республике Армения и захвату власти», - написал он в своем телеграм-канале, опубликовав заявление Следственного комитета – сообщает ТАСС.

В настоящее время силовики обыскивают дом лидера оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископа Баграта Галстаняна. Он и его сторонники обвиняются в подготовке терактов с целью захвата власти.

Следственный комитет (СК) Армении заявил, что лидер оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископ Баграт Галстанян и его соратники готовили террористические акты с целью захвата власти. «(Архиепископ Баграт - прим. ТАСС) с ноября 2024 года поставил перед собой цель достичь смены власти не разрешенным конституцией Республики Армения способом и для достижения этой цели с предварительного согласия ряда участников движения приобрел необходимые средства и инструменты для совершения терактов и захвата власти в составе группы, а также намеренно создал иные условия, тем самым подготовившись к узурпации власти», - отмечается в релизе ведомства.

В настоящее время в домах архиепископа Баграта и примерно 30 его соратников проводятся обыски. Там работают сотрудники СК, Службы национальной безопасности и полиции. Соратник архиепископа, депутат парламента Гарник Даниелян сообщил СМИ, что «это - действия диктаторского режима», и назвал сфабрикованными обвинения в отношении священнослужителя.

Во вторник вечером премьер-министр Никол Пашинян в своем телеграмм канале разместил материал, опубликованный в провластном портале Civic.am, где были сведения о якобы готовящемся «захвате власти», и назвал данный план «попыткой переворота мерзавцев».

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Теги: 
Пашинян  Галастян  Армения  силовики  власть 

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