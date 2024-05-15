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Мнения     18.05.2024 07:45

Китай: США должны принять практические шаги для содействия политическому урегулированию украинского кризиса

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Теги:  Китай  США  Украина  Россия  СВО  кризис  мнение  заявление 

18 мая — Mossovetinfo.ru — Соединенные Штаты должны принять какие-либо практические шаги для содействия политическому урегулированию украинского кризиса, а не пытаться вбить клин между Китаем и Европой. Об этом в пятницу сообщило Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя МИД КНР Ван Вэньбинь.

Ван Вэньбинь сделал это заявление на регулярном брифинге для журналистов, комментируя высказывания официального представителя Государственного департамента США о том, что Китай не может рассчитывать на построение отношений с Европой и другими странами, продолжая усугублять самую большую долгосрочную угрозу европейской безопасности.

Официальный представитель МИД КНР опроверг данное заявление, указав, что черно-белая логика США представляет собой позицию поиска врагов вместо мира, что является продолжением менталитета времен холодной войны.

"На самом деле присущий США менталитет холодной войны несет неснимаемую ответственность за возникновение и обострение украинского кризиса", — добавил Ван Вэньбинь.

Напомнив, что Китай не является ни зачинщиком украинского кризиса, ни его заинтересованной стороной, китайский дипломат отметил, что Китай неизменно привержен продвижению мирных переговоров, активно поддерживает построение сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности. Объективная и справедливая позиция и конструктивная роль КНР получили широкое признание в международном сообществе, отметил Ван Вэньбинь.

"Ошибки должен исправлять тот, кто их совершил. Китай призывает Соединенные Штаты принять какие-либо практические шаги для содействия политическому урегулированию украинского кризиса, а не перекладывать вину на Китай, пытаться вбить клин между КНР и Европой и продолжать подливать масла в огонь", — резюмировал официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

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Теги: 
Китай  США  Украина  Россия  СВО  кризис  мнение  заявление 

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