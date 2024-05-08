



15 мая — Mossovetinfo.ru — Накануне государственного визита в Китай президент РФ Владимир Путин в эксклюзивном интервью агентству Синьхуа заявил, что Россия и Китай содействуют развитию и процветанию друг друга за счет наращивания равноправного и взаимовыгодного сотрудничества в экономике и гуманитарной сфере, укрепляют внешнеполитическую координацию в интересах построения справедливого многополярного мироустройства. Все это предопределяет успешное будущее всеобъемлющего и стратегического партнерства между двумя странами в новую эпоху.ТакжеПутин отметил, что современные российско-китайские связи независимы от идеологии и политической конъюнктуры. Их многоплановое развитие — осознанный стратегический выбор, базирующийся на широком совпадении коренных национальных интересов, глубоком взаимном доверии, мощной общественной поддержке и искренней дружбе народов двух стран. Речь идет о совместных усилиях по укреплению суверенитета, защите территориальной целостности и безопасности.«А в более широком плане — о содействии развитию и процветанию России и Китая за счет наращивания равноправного, взаимовыгодного сотрудничества в экономике и гуманитарной сфере, об укреплении внешнеполитической координации в интересах построения справедливого многополярного мироустройства. Все это предопределяет успешное будущее нашего всеобъемлющего и стратегического партнерства в новую эпоху», — сказал лидер РФ.В. Путин отметил, что в основе российско-китайского партнерства всегда были и остаются принципы равноправия и доверия, взаимного уважения суверенитета и учета интересов друг друга, а особую, значимую роль в развитии отношений между двумя странами играли мудрые и дальновидные политики, государственные деятели — такие, как председатель КНР Си Цзиньпин.«Мы впервые познакомились с ним в марте 2010 года и с тех пор регулярно видимся и созваниваемся. У него уважительный, доброжелательный, открытый и одновременно деловой стиль общения. Каждая наша встреча — это не только общение давних друзей, что тоже важно, как для каждого человека, но и плодотворный обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня», — сказал президент России.В. Путин с теплотой вспомнил государственный визит Си Цзиньпина в Россию в марте прошлого года сразу после его переизбрания на пост председателя КНР. «Как и в 2013 году, наша страна стала первой, которую он посетил в статусе главы китайского государства. Мы провели вместе почти пять часов, беседуя «один на один», а на следующий день приняли участие в насыщенной и содержательной официальной программе, — сказал российский лидер. — Именно беспрецедентно высокий уровень стратегического партнерства между нашими странами определил и мой выбор Китая в качестве первого государства, которое мне предстоит посетить после официального вступления в должность президента Российской Федерации».Как отметил президент, народы двух стран связывают давние и прочные традиции дружбы и сотрудничества, что является одной из самых важных основ двусторонних отношений. Сегодня российско-китайские отношения достигли наивысшего за всю историю уровня и, несмотря на сложную обстановку в мире, продолжают укрепляться.В. Путин подчеркнул, что текущий год — особый для двух стран. «1 октября исполняется 75 лет со дня образования Китайской Народной Республики. К этой знаменательной исторической дате страна подходит с выдающимися достижениями, которые радуют нас как давних и надежных, проверенных временем друзей», — сказал он.По словам лидера РФ, за три четверти века две страны прошли большой и временами непростой путь. Россия и Китай в полной мере учли исторический опыт двусторонних отношений на разных этапах их развития. Сегодня они понимают, насколько мощный импульс всестороннему стремительному развитию дает сопряжение взаимодополняющих преимуществ.В. Путин также заявил, что торгово-экономические отношения между Россией и Китаем развиваются стремительными темпами, демонстрируя устойчивый иммунитет к внешним вызовам и кризисным явлениям. За последние пять лет они смогли удвоить двусторонний товарооборот. При этом более чем на 90 проц. расчеты между компаниями двух стран идут в национальных валютах. Китай уже 13 лет занимает позицию главного делового партнера России, а Россия в 2023 году поднялась сразу на 4-е место в рейтинге коммерческих контрагентов КНР.Президент РФ отметил, что две страны системно и последовательно развивают стратегическое сотрудничество в энергетике, где ведется работа над новыми масштабными проектами. Хорошая динамика наблюдается в поставках российской сельхозпродукции на рынок КНР, реализуются инициативы в инвестиционной и производственной сферах, устойчиво функционируют и набирают мощь транспортно-логистические коридоры между двумя странами.«Уверен в больших перспективах российско-китайских экономических связей», — подчеркнул В. Путин, отметив, что страны будут стараться налаживать более тесное взаимодействие в области промышленности и высоких технологий, космоса и мирного атома, искусственного интеллекта, возобновляемых источников энергии и в других инновационных отраслях. «Разумеется, будем продолжать работать и над обеспечением для этого благоприятных правовых и организационных условий, над развитием транспортной и финансовой инфраструктуры», — добавил он.В этом и следующем годах пройдут Годы культуры Китая и России. По словам В. Путина, Россия и Китай веками неразрывно связаны друг с другом не только общей протяженной границей, но и тесными культурными и человеческими узами. В современном российском обществе интерес к китайской культуре и искусству также высок, отметил он, добавив, что в России около 90 тыс. студентов и школьников изучают китайский язык. «Гастроли творческих коллективов, выставки с участием художников из КНР неизменно проходят с большим успехом. С отменой карантинных ограничений динамично растет туристический поток. В прошлом году в КНР побывали более 730 тыс. россиян», — заявил лидер РФ.«Знаю, что и в Китае стремятся ближе познакомиться с русской литературой, искусством и традициями. Наши именитые театральные коллективы, музыканты регулярно выступают в КНР, музеи проводят свои выставки, на широких экранах демонстрируются российские фильмы. Мы с большим удовольствием готовы и далее открывать китайским друзьям все многообразие исторического, творческого и культурного наследия многонациональной России», — сказал В. Путин.Он поделился и своим личным отношением к китайской культуре. «Хотел бы отметить, что всегда с большим интересом открываю что-то новое об уникальных и самобытных традициях Китая, особенно в ходе визитов в КНР. Немало знаю о ваших боевых искусствах, включая ушу, которое в нашей стране весьма популярно, питаю уважение к китайской философии. Члены моей семьи также увлекаются Китаем, и некоторые из них изучают китайский язык», — заявил российский президент.В. Путин дал высокую оценку взаимодействию России и Китая на международной арене. Он отметил, что у двух стран схожие или совпадающие позиции по ключевым вопросам международной повестки. Москва и Пекин выступают за верховенство международного права, за равную, неделимую, комплексную и устойчивую безопасность как на глобальном, так и региональном уровнях, при центральной координирующей роли ООН. Они отвергают попытки Запада навязать порядок, основанный на лжи и лицемерии, на неизвестно кем придуманных мифических правилах.Комментируя роль таких многосторонних механизмов, как БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), в реформировании системы глобального управления, глава российского государства заявил, что при активном участии России и Китая были созданы и успешно функционируют независимые от Запада многосторонние объединения и механизмы, в основу деятельности которых положены принципы равенства, справедливости, открытости, уважения и взаимного учета интересов друг друга.«Убедительными примерами такого взаимовыгодного сотрудничества являются Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС, которые прочно утвердились в качестве ключевых опор формирующегося многополярного миропорядка. Они стали авторитетными, динамично развивающимися международными площадками, в рамках которых их участники выстраивают конструктивное взаимодействие в политике, безопасности, экономике, а также в гуманитарной сфере. Об этом свидетельствуют все увеличивающийся интерес других государств к деятельности этих объединений, рост числа их участников», — отметил В. Путин.«Председательство России в БРИКС набрало уверенный темп. Развернута полномасштабная работа по всем трем магистральным направлениям сотрудничества — политика и безопасность, экономика и финансы, культура и гуманитарные контакты», — подчеркнул президент. По его словам, российские ведомства, деловые и общественные круги подготовили весьма насыщенную повестку председательства, которая предусматривает более 200 профильных мероприятий.Одной из основных целей российского председательства является органичная интеграция новых участников в БРИКС, добавил В. Путин. «Активно помогаем им встраиваться в наработанную сеть механизмов сотрудничества», — сказал он.«Еще один приоритет — продолжение скоординированной работы по укреплению авторитета объединения в глобальных делах, наращиванию его возможностей для продвижения более демократической, устойчивой и справедливой системы международных отношений», — заявил российский лидер.«Хотелось бы отдельно подчеркнуть, что сотрудничество в БРИКС выстраивается на принципах взаимоуважения, равенства, открытости и консенсуса. Именно поэтому наше объединение оказывается столь привлекательным для стран Глобального Юга и Востока, которые видят в БРИКС площадку, где их голос будет обязательно услышан и учтен», — сказал В. Путин.Он отметил, что в России положительно оценивают подходы Китая к урегулированию украинского кризиса. «В Пекине прекрасно понимают его первопричины и глобальное геополитическое значение, что нашло отражение в плане из 12 пунктов «Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса», опубликованном в феврале 2023 года. Зафиксированные в документе идеи и предложения свидетельствуют об искреннем стремлении наших китайских друзей способствовать стабилизации ситуации», — сказал президент.В. Путин подчеркнул, что недавно высказанные Си Цзиньпином четыре дополнительных принципа разрешения конфликта органично дополняют упомянутый план. Предложенные Пекином реалистичные и конструктивные шаги развивают идеи о необходимости преодоления менталитета холодной войны, неделимости безопасности, соблюдения норм международного права и Устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи, добавил он.Российский лидер отметил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров. «Мы хотим всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования этого конфликта мирными средствами. И открыты к диалогу по Украине, но это должны быть переговоры, учитывающие интересы всех вовлеченных в этот конфликт стран, в том числе и наши интересы», — сказал он.В. Путин в ходе интервью также рассказал о планах и целях своего нового срока полномочий. По его словам, поставленные 29 февраля в Послании Федеральному собранию РФ задачи по развитию всех регионов страны, экономики, социальной сферы, по решению демографических проблем, повышению рождаемости, поддержке семей с детьми, борьбе с бедностью и неравенством — носят объективный, фундаментальный характер. «Мы осознаем их масштаб и понимаем, как их решить. И для этого у нас есть консолидированная воля народа, необходимые ресурсы и возможности, богатый опыт взаимодействия государства, бизнеса и гражданского общества», — сказал глава государства.В. Путин отметил, что сегодня Россия входит в пятерку крупнейших стран мира по паритету покупательной способности. «Теперь мы ставим задачу войти в «четверку» крупнейших экономик планеты. При этом первоочередное значение для нас имеет качество, эффективность развития всех сфер, рост благосостояния наших граждан», — заявил он.Президент выразил уверенность, что Россия реализует все обозначенные стратегические планы. «И здесь мы открыты для работы с партнерами во всем мире, среди которых и наш добрый сосед и надежный друг — Китай», — заключил лидер РФ.Фото: Синьхуа — 21 марта 2023 года, Москва. Президент России Владимир Путин торжественно приветствует председателя КНР Си Цзиньпина в Георгиевском зале Кремля.