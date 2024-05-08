15 мая — Mossovetinfo.ru — Накануне государственного визита в Китай президент РФ Владимир Путин в эксклюзивном интервью агентству Синьхуа заявил, что Россия и Китай содействуют развитию и процветанию друг друга за счет наращивания равноправного и взаимовыгодного сотрудничества в экономике и гуманитарной сфере, укрепляют внешнеполитическую координацию в интересах построения справедливого многополярного мироустройства. Все это предопределяет успешное будущее всеобъемлющего и стратегического партнерства между двумя странами в новую эпоху.
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Путин отметил, что современные российско-китайские связи независимы от идеологии и политической конъюнктуры. Их многоплановое развитие — осознанный стратегический выбор, базирующийся на широком совпадении коренных национальных интересов, глубоком взаимном доверии, мощной общественной поддержке и искренней дружбе народов двух стран. Речь идет о совместных усилиях по укреплению суверенитета, защите территориальной целостности и безопасности.
«А в более широком плане — о содействии развитию и процветанию России и Китая за счет наращивания равноправного, взаимовыгодного сотрудничества в экономике и гуманитарной сфере, об укреплении внешнеполитической координации в интересах построения справедливого многополярного мироустройства. Все это предопределяет успешное будущее нашего всеобъемлющего и стратегического партнерства в новую эпоху», — сказал лидер РФ.
В. Путин отметил, что в основе российско-китайского партнерства всегда были и остаются принципы равноправия и доверия, взаимного уважения суверенитета и учета интересов друг друга, а особую, значимую роль в развитии отношений между двумя странами играли мудрые и дальновидные политики, государственные деятели — такие, как председатель КНР Си Цзиньпин.
«Мы впервые познакомились с ним в марте 2010 года и с тех пор регулярно видимся и созваниваемся. У него уважительный, доброжелательный, открытый и одновременно деловой стиль общения. Каждая наша встреча — это не только общение давних друзей, что тоже важно, как для каждого человека, но и плодотворный обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня», — сказал президент России.
В. Путин с теплотой вспомнил государственный визит Си Цзиньпина в Россию в марте прошлого года сразу после его переизбрания на пост председателя КНР. «Как и в 2013 году, наша страна стала первой, которую он посетил в статусе главы китайского государства. Мы провели вместе почти пять часов, беседуя «один на один», а на следующий день приняли участие в насыщенной и содержательной официальной программе, — сказал российский лидер. — Именно беспрецедентно высокий уровень стратегического партнерства между нашими странами определил и мой выбор Китая в качестве первого государства, которое мне предстоит посетить после официального вступления в должность президента Российской Федерации».
Как отметил президент, народы двух стран связывают давние и прочные традиции дружбы и сотрудничества, что является одной из самых важных основ двусторонних отношений. Сегодня российско-китайские отношения достигли наивысшего за всю историю уровня и, несмотря на сложную обстановку в мире, продолжают укрепляться.
В. Путин подчеркнул, что текущий год — особый для двух стран. «1 октября исполняется 75 лет со дня образования Китайской Народной Республики. К этой знаменательной исторической дате страна подходит с выдающимися достижениями, которые радуют нас как давних и надежных, проверенных временем друзей», — сказал он.
По словам лидера РФ, за три четверти века две страны прошли большой и временами непростой путь. Россия и Китай в полной мере учли исторический опыт двусторонних отношений на разных этапах их развития. Сегодня они понимают, насколько мощный импульс всестороннему стремительному развитию дает сопряжение взаимодополняющих преимуществ.
В. Путин также заявил, что торгово-экономические отношения между Россией и Китаем развиваются стремительными темпами, демонстрируя устойчивый иммунитет к внешним вызовам и кризисным явлениям. За последние пять лет они смогли удвоить двусторонний товарооборот. При этом более чем на 90 проц. расчеты между компаниями двух стран идут в национальных валютах. Китай уже 13 лет занимает позицию главного делового партнера России, а Россия в 2023 году поднялась сразу на 4-е место в рейтинге коммерческих контрагентов КНР.
Президент РФ отметил, что две страны системно и последовательно развивают стратегическое сотрудничество в энергетике, где ведется работа над новыми масштабными проектами. Хорошая динамика наблюдается в поставках российской сельхозпродукции на рынок КНР, реализуются инициативы в инвестиционной и производственной сферах, устойчиво функционируют и набирают мощь транспортно-логистические коридоры между двумя странами.
«Уверен в больших перспективах российско-китайских экономических связей», — подчеркнул В. Путин, отметив, что страны будут стараться налаживать более тесное взаимодействие в области промышленности и высоких технологий, космоса и мирного атома, искусственного интеллекта, возобновляемых источников энергии и в других инновационных отраслях. «Разумеется, будем продолжать работать и над обеспечением для этого благоприятных правовых и организационных условий, над развитием транспортной и финансовой инфраструктуры», — добавил он.
В этом и следующем годах пройдут Годы культуры Китая и России. По словам В. Путина, Россия и Китай веками неразрывно связаны друг с другом не только общей протяженной границей, но и тесными культурными и человеческими узами. В современном российском обществе интерес к китайской культуре и искусству также высок, отметил он, добавив, что в России около 90 тыс. студентов и школьников изучают китайский язык. «Гастроли творческих коллективов, выставки с участием художников из КНР неизменно проходят с большим успехом. С отменой карантинных ограничений динамично растет туристический поток. В прошлом году в КНР побывали более 730 тыс. россиян», — заявил лидер РФ.
«Знаю, что и в Китае стремятся ближе познакомиться с русской литературой, искусством и традициями. Наши именитые театральные коллективы, музыканты регулярно выступают в КНР, музеи проводят свои выставки, на широких экранах демонстрируются российские фильмы. Мы с большим удовольствием готовы и далее открывать китайским друзьям все многообразие исторического, творческого и культурного наследия многонациональной России», — сказал В. Путин.
Он поделился и своим личным отношением к китайской культуре. «Хотел бы отметить, что всегда с большим интересом открываю что-то новое об уникальных и самобытных традициях Китая, особенно в ходе визитов в КНР. Немало знаю о ваших боевых искусствах, включая ушу, которое в нашей стране весьма популярно, питаю уважение к китайской философии. Члены моей семьи также увлекаются Китаем, и некоторые из них изучают китайский язык», — заявил российский президент.
В. Путин дал высокую оценку взаимодействию России и Китая на международной арене. Он отметил, что у двух стран схожие или совпадающие позиции по ключевым вопросам международной повестки. Москва и Пекин выступают за верховенство международного права, за равную, неделимую, комплексную и устойчивую безопасность как на глобальном, так и региональном уровнях, при центральной координирующей роли ООН. Они отвергают попытки Запада навязать порядок, основанный на лжи и лицемерии, на неизвестно кем придуманных мифических правилах.
Комментируя роль таких многосторонних механизмов, как БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), в реформировании системы глобального управления, глава российского государства заявил, что при активном участии России и Китая были созданы и успешно функционируют независимые от Запада многосторонние объединения и механизмы, в основу деятельности которых положены принципы равенства, справедливости, открытости, уважения и взаимного учета интересов друг друга.
«Убедительными примерами такого взаимовыгодного сотрудничества являются Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС, которые прочно утвердились в качестве ключевых опор формирующегося многополярного миропорядка. Они стали авторитетными, динамично развивающимися международными площадками, в рамках которых их участники выстраивают конструктивное взаимодействие в политике, безопасности, экономике, а также в гуманитарной сфере. Об этом свидетельствуют все увеличивающийся интерес других государств к деятельности этих объединений, рост числа их участников», — отметил В. Путин.
«Председательство России в БРИКС набрало уверенный темп. Развернута полномасштабная работа по всем трем магистральным направлениям сотрудничества — политика и безопасность, экономика и финансы, культура и гуманитарные контакты», — подчеркнул президент. По его словам, российские ведомства, деловые и общественные круги подготовили весьма насыщенную повестку председательства, которая предусматривает более 200 профильных мероприятий.
Одной из основных целей российского председательства является органичная интеграция новых участников в БРИКС, добавил В. Путин. «Активно помогаем им встраиваться в наработанную сеть механизмов сотрудничества», — сказал он.
«Еще один приоритет — продолжение скоординированной работы по укреплению авторитета объединения в глобальных делах, наращиванию его возможностей для продвижения более демократической, устойчивой и справедливой системы международных отношений», — заявил российский лидер.
«Хотелось бы отдельно подчеркнуть, что сотрудничество в БРИКС выстраивается на принципах взаимоуважения, равенства, открытости и консенсуса. Именно поэтому наше объединение оказывается столь привлекательным для стран Глобального Юга и Востока, которые видят в БРИКС площадку, где их голос будет обязательно услышан и учтен», — сказал В. Путин.
Он отметил, что в России положительно оценивают подходы Китая к урегулированию украинского кризиса. «В Пекине прекрасно понимают его первопричины и глобальное геополитическое значение, что нашло отражение в плане из 12 пунктов «Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса», опубликованном в феврале 2023 года. Зафиксированные в документе идеи и предложения свидетельствуют об искреннем стремлении наших китайских друзей способствовать стабилизации ситуации», — сказал президент.
В. Путин подчеркнул, что недавно высказанные Си Цзиньпином четыре дополнительных принципа разрешения конфликта органично дополняют упомянутый план. Предложенные Пекином реалистичные и конструктивные шаги развивают идеи о необходимости преодоления менталитета холодной войны, неделимости безопасности, соблюдения норм международного права и Устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи, добавил он.
Российский лидер отметил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров. «Мы хотим всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования этого конфликта мирными средствами. И открыты к диалогу по Украине, но это должны быть переговоры, учитывающие интересы всех вовлеченных в этот конфликт стран, в том числе и наши интересы», — сказал он.
В. Путин в ходе интервью также рассказал о планах и целях своего нового срока полномочий. По его словам, поставленные 29 февраля в Послании Федеральному собранию РФ задачи по развитию всех регионов страны, экономики, социальной сферы, по решению демографических проблем, повышению рождаемости, поддержке семей с детьми, борьбе с бедностью и неравенством — носят объективный, фундаментальный характер. «Мы осознаем их масштаб и понимаем, как их решить. И для этого у нас есть консолидированная воля народа, необходимые ресурсы и возможности, богатый опыт взаимодействия государства, бизнеса и гражданского общества», — сказал глава государства.
В. Путин отметил, что сегодня Россия входит в пятерку крупнейших стран мира по паритету покупательной способности. «Теперь мы ставим задачу войти в «четверку» крупнейших экономик планеты. При этом первоочередное значение для нас имеет качество, эффективность развития всех сфер, рост благосостояния наших граждан», — заявил он.
Президент выразил уверенность, что Россия реализует все обозначенные стратегические планы. «И здесь мы открыты для работы с партнерами во всем мире, среди которых и наш добрый сосед и надежный друг — Китай», — заключил лидер РФ.
Фото: Синьхуа — 21 марта 2023 года, Москва. Президент России Владимир Путин торжественно приветствует председателя КНР Си Цзиньпина в Георгиевском зале Кремля.