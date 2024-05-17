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Мнения     18.05.2024 08:13

Трамп указал на возможность третьей мировой войны из-за Байдена в ближайшие месяцы

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Теги:  Трамп  США  Байден  выборы  кризис 

18 мая — Mossovetinfo.ru — Третья мировая война может разразиться в ближайшие пять месяцев, еще до выборов президента в США. Об этом заявил американский экс-лидер Дональд Трамп на встрече со своими сторонниками в штате Миннесота. Трансляцию выступления в прямом эфире провел телеканал CNBC-TV18.

"С теми идиотами, которые управляют этой страной, в живых останется не так много людей, потому что сила современного оружия устрашает. В ближайшие пять месяцев мы вполне можем быть ввергнуты в третью мировую войну", — указал кандидат в президенты и экс-президент Дональд Трамп, чьи слова приводит РИА Новости.

Трамп добавил, что не допустил бы украинский конфликт, если бы занимал пост лидера США. Политик добавил, что в случае победы на президентских выборах в ноябре обязательно урегулирует эту ситуацию.

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Теги: 
Трамп  США  Байден  выборы  кризис 

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