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18.05.2024, 08:13
Трамп указал на возможность третьей мировой войны из-за Байдена в ближайшие месяцы
18 мая — Mossovetinfo.ru — Третья мировая война может разразиться в ближайшие пять месяцев, еще до выборов президент...
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Мнения
18.05.2024, 07:45
Китай: США должны принять практические шаги для содействия политическому урегулированию украинского кризиса
18 мая — Mossovetinfo.ru — Соединенные Штаты должны принять какие-либо практические шаги для содействия политическо...
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Мнения
17.05.2024, 08:29
NYT: НАТО приближается к решению об отправке сил на Украину для обучения ВСУ
17 мая — Mossovetinfo.ru — В НАТО рассматривают возможность отправки в Украину инструкторов для обучения ВСУ. Пре...