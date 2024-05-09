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Город (Москва и область)
09.05.2024, 11:01
Путин на параде Победы заявил о постоянной боевой готовности стратегических сил
9 мая — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин в речи на параде Победы на Красной Площади заявил, что стра...
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Город (Москва и область)
09.05.2024, 09:51
Центральным событием фестиваля «Московская весна», который проходит в столице до 12 мая, станет празднование Дня Победы
9 мая — Mossovetinfo.ru — Центральным событием фестиваля «Московская весна», который проходит в столице до 12 мая, ст...
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Город (Москва и область)
09.05.2024, 09:32
МЧС предупредило москвичей о ветре до 18 метров в секунду в столице 9 мая
8 мая — Mossovetinfo.ru — В ближайшие часы и до конца дня в Москве ожидается усиление ветра с порывами 15–18 м/с. Об это...