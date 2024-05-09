Путин на параде Победы заявил о постоянной боевой готовности стратегических сил

9 мая — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин в речи на параде Победы на Красной Площади заявил, что стратегические силы страны постоянно находятся в боевой готовности. Также Президент России подчеркнул, что «Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения».



«Мы отвергаем претензии любого государства или альянса на исключительность. Знаем, к чему ведет непомерность таких амбиций. Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения, но в то же время никому не позволим угрожать нам. Наши стратегические силы всегда в боевой готовности», — сказал Путин.



В военном параде на Красной площади приняло участие более 9 тысяч человек и около 70 единиц военной техники. В состав пешей колонны традиционно были включены полки, батальоны и роты, разделенные по видам и родам войск. Завершился парад пролетом авиационных групп "Русские витязи" и "Стрижи".