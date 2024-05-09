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Город (Москва и область)     09.05.2024 11:01

Путин на параде Победы заявил о постоянной боевой готовности стратегических сил

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Теги:  Путин  Парад Победы  Россия  стратегические силы  боевая готовность  угрозы 

9 мая — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин в речи на параде Победы на Красной Площади заявил, что стратегические силы страны постоянно находятся в боевой готовности. Также Президент России подчеркнул, что «Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения».

«Мы отвергаем претензии любого государства или альянса на исключительность. Знаем, к чему ведет непомерность таких амбиций. Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения, но в то же время никому не позволим угрожать нам. Наши стратегические силы всегда в боевой готовности», — сказал Путин.

В военном параде на Красной площади приняло участие более 9 тысяч человек и около 70 единиц военной техники. В состав пешей колонны традиционно были включены полки, батальоны и роты, разделенные по видам и родам войск. Завершился парад пролетом авиационных групп "Русские витязи" и "Стрижи".

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Карта места

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Теги: 
Путин  Парад Победы  Россия  стратегические силы  боевая готовность  угрозы 

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