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Город (Москва и область)     04.05.2024 20:44

Перекрытия улиц, входов в метро, пешеходных переходов вводятся 5 мая в Москве

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Теги:  Москва  транспорт  инфраструктура  ограничения  Парад Победы  репетиция  метро  улицы  переходы 

4 мая — Mossovetinfo.ru — 5 мая с 05:30 до окончания мероприятий в связи с тренировкой Парада Победы будет временно недоступно движение транспорта на ряде улиц в центре Москвы (ЦАО) и ЮВАО.
Москва, перекрытия, репетиция Парада Победы 26 апреля, 2 и 5 мая

Также «5 мая, с 5:30 до окончания перекрытий станции «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Арбатская» Арбатско-Покровской линии будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а «Библиотека имени Ленина» – только на пересадку», – говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Также в течение дня возможны ситуативные ограничения на других станциях Московского метрополитена по требованию полиции.

Также по трассе прохождения техники будут перекрыты подземные переходы.
закрытие подземных переходов 26 апреля, 2 и 5 мая по трассе репетиции парада Победы - схема
Ограничения связаны с проведением тренировок Парада Победы.

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Карта места

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Теги: 
Москва  транспорт  инфраструктура  ограничения  Парад Победы  репетиция  метро  улицы  переходы 

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