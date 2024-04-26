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В России     04.05.2024 08:37

Четыре ракеты «Атакмс» сбиты ночью над территорией Крыма – Минобороны России

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Теги:  Крым  Атакмс  ракеты  ПВО  Минобороны 

4 мая — Mossovetinfo.ru — Средствами ПВО минувшей ночью пресечена попытка киевского режима атаковать Крым с применением четырех американских оперативно-тактических ракет «Атакмс», - сообщает Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением американских оперативно-тактических ракет «Атакмс» по объектам на территории Российской Федерации.
Дежурными средствами ПВО четыре оперативно-тактические ракеты были уничтожены над территорией Крымского полуострова», - сообщает Минобороны России в своем официальном телеграм-канале.

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Теги: 
Крым  Атакмс  ракеты  ПВО  Минобороны 

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