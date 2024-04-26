Четыре ракеты «Атакмс» сбиты ночью над территорией Крыма – Минобороны России

4 мая — Mossovetinfo.ru — Средствами ПВО минувшей ночью пресечена попытка киевского режима атаковать Крым с применением четырех американских оперативно-тактических ракет «Атакмс», - сообщает Минобороны России.



«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением американских оперативно-тактических ракет «Атакмс» по объектам на территории Российской Федерации.

Дежурными средствами ПВО четыре оперативно-тактические ракеты были уничтожены над территорией Крымского полуострова», - сообщает Минобороны России в своем официальном телеграм-канале.