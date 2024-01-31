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Власть     21.03.2024 13:54

Обращение Путина к гражданам по итогам выборов Президента России

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Теги:  Путин  обращение  президент  выборы 

21 марта — Mossovetinfo.ru — Владимир Путин обратился к гражданам по итогам выборов Президента России, в связи с подведением официальных итогов голосования. ИА МОССОВЕТ публикует полный текст Обращения, размещенного на сайте Кремля.

"Уважаемые граждане России! Дорогие друзья!

Сегодня подведены официальные итоги голосования по выборам Президента России. Завершилась крайне важная для нашей страны, общества, граждан избирательная кампания.

У каждого кандидата был свой подход к решению конкретных проблем. Все конструктивные предложения, все идеи, которые нашли отклик у избирателей, обязательно используем в нашей общей работе в интересах развития страны.

Прошедшая кампания была напряжённой и крайне ответственной, ведь по большому счёту мы выбирали путь, по которому Россия пойдёт дальше, выбирали будущее для себя и своих детей. И значимость этого события понимало абсолютное большинство избирателей, которые пришли на выборы.

Ещё раз благодарю всех, кто принял участие в голосовании, независимо от того, кому вы отдали свой голос. Главное, вы доказали, что с уважением относитесь к своему гражданскому долгу, цените свободу выбора и свой голос, а каждый ваш голос, повторю, имел огромное значение.

Дорогие друзья!

Благодарю вас за поддержку. Для меня это важнее, чем формальная победа на выборах. Это поддержка политического и экономического курса нашей страны, наших общих результатов, которые, конечно, должны быть больше, но уже сегодня делают Россию ещё более сильной и независимой.

Несколько слов и о работе избирательных комиссий всех уровней. Как всегда, вы действовали чётко, грамотно, на принципах гласности и в строгом соответствии с законом, а на наших исторических территориях члены избиркомов были примером для избирателей, проявляя мужество и смелость.

Дорогие друзья!

Благодарю всех вас за доверие. Сделаю всё, что от меня зависит, чтобы его оправдать. Понимаю, что такой уровень доверия повышает и ответственность за Россию, за благополучие нашего народа, требует ещё большей отдачи и эффективности и от меня лично, и от всей нашей команды.

Сделаем всё, чтобы масштабные национальные проекты и программы, о которых недавно подробно говорил в Послании, были реализованы.

Выборы показали, что Россия сегодня – одна большая, дружная семья. Идём вместе по избранному нами историческому пути. Уверены в себе, в своих силах и своём будущем.

Благодарю вас".

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Теги: 
Путин  обращение  президент  выборы 

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