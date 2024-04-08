ЦБ сохранил прогноз по инфляции на уровне четырех процентов

26 апреля — Mossovetinfo.ru — Банк России уточнил коридор инфляции в России на 2024 год до 4,3-4,8% с 4-4,5%, следует из среднесрочного прогноза регулятора по итогам заседания совета директоров.



На 2025 и 2026 годы прогноз инфляции сохранен на уровне 4%.



В 2023 году инфляция в России составила 7,42%.