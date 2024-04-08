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Другое     26.04.2024 15:46

ЦБ сохранил прогноз по инфляции на уровне четырех процентов

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Теги:  инфляция  прогноз  ЦБ  Банк России 

26 апреля — Mossovetinfo.ru — Банк России уточнил коридор инфляции в России на 2024 год до 4,3-4,8% с 4-4,5%, следует из среднесрочного прогноза регулятора по итогам заседания совета директоров.

На 2025 и 2026 годы прогноз инфляции сохранен на уровне 4%.

В 2023 году инфляция в России составила 7,42%.

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Теги: 
инфляция  прогноз  ЦБ  Банк России 

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