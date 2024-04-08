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26.04.2024, 15:46
ЦБ сохранил прогноз по инфляции на уровне четырех процентов
26 апреля — Mossovetinfo.ru — Банк России уточнил коридор инфляции в России на 2024 год до 4,3-4,8% с 4-4,5%, следует из средне...
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18.04.2024, 07:33
Китай стимулирует быстрое развитие коммерческой космонавтики
18 апреля — Mossovetinfo.ru — Китай будет и дальше способствовать здоровому и быстрому развитию своей коммерческой ...
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08.04.2024, 12:03
Исследование шаурмы выявило опасные бактерии - Роскачество
8 апреля — Mossovetinfo.ru —— "Роскачество публикует результаты долгожданного исследования шаурмы", - сообщили И...