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Город (Москва и область)     12.06.2021 14:04

В Москве ввели новые ограничения из-за коронавируса

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Теги:  коронавирус  Сергей Собянин  Собянин 

12 июня. Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин на своём сайте сообщил о введении ограничений в столице из-за сложной ситуации с коронавирусом в городе.

Дни с 15 по 19 июня объявлены нерабочими с сохранением заработной платы.

Кроме того, с 13 по 20 июня временно приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах и других аналогичных организациях.

В организациях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00 (за исключением обслуживания на вынос).

В крупных городских парках и на природных территориях будут закрыты аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений. Фактически в парках можно будет только гулять.

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Теги: 
коронавирус  Сергей Собянин  Собянин 

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