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Город (Москва и область)     14.09.2021 18:55

Максимальный срок аренды машин каршеринга в Москве увеличили до 7 дней

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Теги:  каршеринг  регламент  изменения 

14 сентября. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы внесли изменения в правила предоставления услуг каршеринга, соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Согласно новому регламенту, увеличиваются габариты машин каршеринга, максимальная длина не более 495 сантиметров, ширина - не более 200 сантиметров. Это позволит компания, которые предоставляют услуги каршеринга, расширить модельный ряд используемых автомобилей. При этом, экологический класс автомобиля должен быть не ниже Евро 5.

Также увеличен максимальный срок аренды автомобиля каршеринга. Если ранее он составлял 24 часа, то теперь увеличен до 7 календарных дней.

Помимо этого, в регламент добавлено требование об интеграции операторов каршеринга в мобильное приложение «Московский транспорт». При этом, компании, выполняющие регламент, получают право льготной парковки машин на платных городских парковках. Выдача разрешений на льготную парковку переведена в электронный вид.

В апреле было объявлено, что в Москве намерены запустить проект «народный каршеринг», который позволит владельцам автомобилей сдавать свои машины в аренду другим людям.

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Теги: 
каршеринг  регламент  изменения 

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