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Город (Москва и область)     05.06.2021 12:34

Московские власти подготовили меры по регулированию езды на электросамокатах

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Теги:  самокаты  электросамокаты  Максим Ликсутов  Ликсутов 

5 июня. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы подготовили меры по регулированию езды на электросамокатах. Об этом заместитель мэра столицы Максим Ликсутов сообщил РИА Новости.

По его словам, нужно ограничить скорость самокатов 25 километрами в час. «Если электрический самокат используется на проезжей части, то он должен находиться в зоне регулирования государственной автоинспекции», - отметил заммэра. Он добавил, что в пешеходной зоне самокаты должны двигаться со скоростью пешеходного потока.

Ранее департамент транспорта сообщал, что в Москве на некоторых территориях ограничат скорость передвижения на арендованных электросамокатах. Скорость движения будет автоматически снижаться до 15 километров в час в Сокольниках, ВДНХ, Парке Горького, в Театральном проезде и на Большой Лубянке.

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Карта места

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Теги: 
самокаты  электросамокаты  Максим Ликсутов  Ликсутов 

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