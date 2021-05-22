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09:25 Город (Москва и область) В Москве ограничат скорость передвижения на электросамокатах
21:10 Город (Москва и область) Восемь станций метро появится за пределами МКАД до 2024 года
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