В Москве ограничат скорость передвижения на электросамокатах

22 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве на некоторых территориях ограничат скорость передвижения на арендованных электросамокатах. Об этом сообщает департамент транспорта.



Скорость движения будет автоматически снижаться до 15 километров в час в Сокольниках, ВДНХ, Парке Горького, в Театральном проезде и на Большой Лубянке. Это необходимо для обеспечения безопасности пешеходов.



В социальных сетях москвичи неоднократно жаловались на то, что горожане на электрических самокатах мешают пешеходам и делают прогулки небезопасными.