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Город (Москва и область)     22.05.2021 09:25

В Москве ограничат скорость передвижения на электросамокатах

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Теги:  самокаты  транспорт  электросамовары 

22 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве на некоторых территориях ограничат скорость передвижения на арендованных электросамокатах. Об этом сообщает департамент транспорта.

Скорость движения будет автоматически снижаться до 15 километров в час в Сокольниках, ВДНХ, Парке Горького, в Театральном проезде и на Большой Лубянке. Это необходимо для обеспечения безопасности пешеходов.

В социальных сетях москвичи неоднократно жаловались на то, что горожане на электрических самокатах мешают пешеходам и делают прогулки небезопасными.

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Карта места

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Теги: 
самокаты  транспорт  электросамовары 

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