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Город (Москва и область)     15.06.2021 11:30

Оперштаб сообщил о новых случаях коронавируса в Москве

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Теги:  коронавирус  COVID-19  статистика 

15 июня. Mossovetinfo.ru — За прошедшие в Москве выявлено 6 805 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Также за сутки в Москве от коронавируса вылечились 3 045 пациентов из числа заболевших ранее. Скончался в результате заболевания 71 человек

Госпитализированы за сутки 1 705 человек. На ИВЛ находится 468 человек.

Днем ранее в Москве было выявлено 6 590 случаев заболевания. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил дни с 14 по 19 июня нерабочими.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  статистика 

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