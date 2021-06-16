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Город (Москва и область)     16.06.2021 12:24

Оперштаб сообщил о новых случаях коронавируса в Москве

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Теги:  коронавирус  COVID-19 

16 июня. Mossovetinfo.ru — За прошедшие сутки в Москве выявлено 5 782 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Госпитализировано за прошедшие сутки 1778 человек. На аппаратах ИВЛ находится 481 человек. Кроме того, за сутки от коронавируса выздоровел 3 381 человек из числа заболевших ранее. Скончались в результате заболевания 75 человек.

Днем ранее в Москве было выявлено 6 805 случаев заражения коронавирусом за сутки. В больницах города находятся более 12 тысяч заразившихся.

Главный государственный санитарный врач Москвы Елена Андреева выпустила постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19 

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