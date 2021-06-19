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Город (Москва и область)     19.06.2021 09:56

Рестораны в Москве будут самостоятельно создавать зоны, свободные от COVID-19

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Теги:  кафе  рестораны  Алексей Немерюк  коронавирус  COVID-19 

18 июня. Mossovetinfo.ru – Московские рестораны будут самостоятельно создавать зоны, свободные от коронавируса и уведомлять о них городские власти, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

«Это будет заявительный порядок. Они внедряют и нас уведомляют, что они хотят сделать "COVID-FREE"», - заявил Немерюк.

При этом, городские власти будут проверять как организованы зоны свободные от COVID-19, насколько жестко соблюдаются необходимые ограничения. В случае выявления нарушений, рестораны будут исключать из перечня предприятий с зонами COVID-FREE.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте сообщил, что с 19 июня в Москве начинается эксперимент по созданию кафе и ресторанов, свободных от коронавируса.

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Теги: 
кафе  рестораны  Алексей Немерюк  коронавирус  COVID-19 

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