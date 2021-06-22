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Город (Москва и область)     22.06.2021 14:15

В Москве кончилась вакцина «КовиВак»

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Теги:  коронавирус  COVID-19  вакцинация  КовиВак 

22 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве приостановлена запись на вакцинацию от коронавируса препаратом «КовиВак» сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Сообщается, что вакцина «КовиВак» в Москве закончилась, ожидаются поставки следующей партии от Минздрава РФ.

Вакцина от коронавируса «КовиВак», разработана в центре имени Чумакова. Это третья российская вакцина от коронавируса после вакцины «Спутник V» разработанной в НИЦ имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона», разработанной центром «Вектор».

Вакцина была зарегистрирована Минздравом 20 февраля. С 9 июня вакцина стала доступна в 5 московских поликлиниках.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  вакцинация  КовиВак 

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