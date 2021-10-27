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Город (Москва и область)     27.10.2021 09:53

Здравоохранение Московской области работает на пределе - губернатор

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Теги:  Подмосковье  Московская область  Воробьев  губернатор  коронавирус  ИВЛ  здравоохранение 

27.10.2021г. Mossovetinfo.ru – Здравоохранение Московской области из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией работает на пределе. В области задействовано 502 аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), что является рекордом. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в воскресенье в эфире телеканала «Россия 1».

«Здравоохранение работает на пределе у нас, большое количество коек занято. Они есть, но, соответственно, 10 тысяч лежит на койках. (…) У нас рекордное количество ИВЛ сегодня работает — 502 на сегодняшнее утро», — сообщил Воробьев.

Губернатор отметил, что необходимо большое количество кислорода.

В Московской области объявили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.

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Теги: 
Подмосковье  Московская область  Воробьев  губернатор  коронавирус  ИВЛ  здравоохранение 

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