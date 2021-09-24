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Мнения     24.09.2021 10:51

В Москве наблюдается коррекция цен на жилье — эксперт

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Теги:  жилье  цены  снижение цен 

24 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве началась коррекция цен на жилье, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на совладельца группы «Родина» Владимира Щекина.

Эксперт отметил, что несмотря на усечение программы льготной ипотеки, полностью спрос на жилье не обрушился, количество сделок остается высоким. Поэтому девелоперы пока не слишком сильно снижают расценки, это возможно только при серьезном падении спроса.

Однако определенные корректировки цен на жилье в Москве уже начались. При этом, девелоперы не снижают цены на жилье впрямую, снижение происходит за счет предоставления скидок.

Также есть вариант, когда скидки организуется совместно девелопером и банком - в такой ситуации чаще всего банк снижает процент по ипотеке.

Ранее сообщалось, что средняя цена самого дешевого жилья в Москве в III квартале текущего года выросла до 253,3 тысячи рублей за квадратный метр.

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Теги: 
жилье  цены  снижение цен 

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