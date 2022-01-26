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Общество     26.01.2022 17:46

Путин призвал не прекращать плановую медпомощь для детей в пандемию

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Теги:  Путин  дети  помощь  коронавирус 

26 января. Mossovetinfo.ru - Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами Правительства заявил, что плановую помощь детям нельзя прекращать несмотря на пандемию. Совещание проходит в режиме в режиме видеоконференции и транслируется телеканалом Россия24.

Открывая совещание Президент отметил, что текущая ситуация по борьбе с коронавирусом "постоянно требует определённого и повышенного сейчас уже внимания". Также глава государства сказал, что некоторые детские лечебные учреждения сворачивают работу по оказанию плановой помощи.

Напомним, что Мосгорздрав сегодня обратился с просьбой к москвичам отложить плановые визиты в поликлинику на 2-3 недели, также сообщил, что на 3 недели закрыта плановая госпитализация в детские больницы в Москве.


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Теги: 
Путин  дети  помощь  коронавирус 

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