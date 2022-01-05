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Общество     05.01.2022 20:38

Режим ЧП введён на всей территории Казахстана

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Теги:  Казахстан  ЧП  беспорядки 

5 января, Mossovetinfo.ru - «Режим ЧП введён на всей территории Казахстана», — сообщает агентство Sputnik Казахстан.

Ранее режим ЧП был введен в ряде городов. 5 января в Алма-Ате захватили здание горадминистрации, аэропорт, здание управления Комитета национальной безопасности Казахстана и ряд других зданий. Онлайн ленту о протестах в Казахстане выпускает ТАСС.

Беспорядки в Казахстане начались в конце прошлой недели из-за роста цен на автомобильный газ.

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Теги: 
Казахстан  ЧП  беспорядки 

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